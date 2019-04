Sexta temporada de “Acapulco Shore” se estrena el martes 30 de abril

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- “Acapulco Shore” se traslada a la Ciudad de México para demostrar que la fiesta en la capital puede ser igual o más divertida que en la playa.



“Uno se cansa de comer langosta todos los días. De repente unos buenos tacos al pastor chilangos aplican”, dijo Karime, una de las estrellas del programa, sobre uno de los platillos tradicionales de la ciudad.



La sexta temporada del reality de MTV se estrena el martes por la noche. Entre las actividades que hicieron los “shore” estuvieron la lucha libre y paseos por los canales de Xochimilco, en bote, además de visitas a la plaza Garibaldi con sus mariachis y el barrio de Tepito.



“Antro mamalón, cantina banquetera, hicimos de todo”, dijo Karime.



“Era lo que queríamos, mostrar que... no necesitas estar de vacaciones en Acapulco, de fin de semana o de puente, para volarte la tapa y divertirte. También lo puedes hacer en la ciudad”, expresó su compañero Tadeo, originario de Guadalajara, quien disfrutó la experiencia de conocer más de la capital. “Me la pasé increíble en Garibaldi, creo que es donde me la pasé mejor”.



Quienes estén acostumbrados a ver a las estrellas del reality en traje de baño no tienen de qué preocuparse: los shore aplicaron el “acapulcazo”, la costumbre que tienen los citadinos de irse inesperadamente a Acapulco de fin de semana (generalmente después de una fiesta), y también tuvieron muchos otros momentos con poca ropa.



“Se las pongo fácil: la regadera es transparente y está a la mitad de la sala”, adelantó Tadeo.

Otros miembros originales de “Shore” que participan esta ocasión son Potro, Mane, Jawy y Talía, así como Brenda, quien ingresó en la 2da temporada. También hay dos nuevos integrantes: Xavi, un modelo que estudió arquitectura, y Dania, una emprendedora.



Por momentos Karime ha sido la mejor amiga de Mane, pero también han tenido grandes peleas. Asimismo, Mane ha tenido una relación complicada con Jawy desde que terminaron su relación sentimental y compromiso de boda.



“Pudo más el amor que los rencores o cosas que no tienen sentido”, dijo Karime. “Te puedo dar esas buenas noticias. Ya estamos bien”.