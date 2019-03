Galilea Montijo no puede ingresar a Estados Unidos por problemas con su visa

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.-Luego que la presentadora Galilea Montijo asistiera a Premios Lo Nuestro en Estados Unidos usando su visa de turista y no de trabajo, el país del norte le habría prohibido el ingreso.

Según la revista "TV Notas", la guapa mexicana tienen rotundamente prohibido ingresar a suelo norteamericano por haber infringido la ley.

Por si esto fuera poco, una persona de la producción del reality "Pequeños Gigantes" reveló al medio que la conductora pidió ayuda a los ejecutivos de Televisa y Univision para solucionar el problema, pero estos se negaron, por lo que Montijo habría realizando tremendo escándalo.

“Está que no la calienta ni el sol; nunca se imaginó que esto le pasaría, y menos ahorita que tenía que viajar constantemente para promocionar Pequeños Gigantes y conducir el Teletón; ya no pudo hacer nada. Dice que no entiende por qué, pues nunca había tenido problemas; lo que sí, es que, en su última visita a Miami, cuando participó en los Premio Lo Nuestro, sólo viajó con su visa de turista y ahí la atoraron”, contó la aparente fuente.

“Ella ya sabía que esas cosas las tiene que arreglar ella, pero les comentó que ellos (los productores) son los responsables de los trámites; cuando les pidió intervenir, les gritoneó y les dijo que, si era cosa de dinero, ella se los daba, pero que no podía quedarse sin la visa. Galilea iba a viajar el viernes pasado para promocionar Pequeños Gigantes en ‘El Gordo y La Flaca’ y para conducir el Teletón, pero ya no pudo. De todas formas, desde la presentación del reality, todo ha estado mal”, agregó.

Galilea es la presentadora del programa de canto transmitido por la cadena Univision.