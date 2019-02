Miguel Bosé se disculpa por decirle "no sirves" a Michelle Bachelet 

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El cantante español Miguel Bosé pidió disculpas este domingo a la expresidente de Chile, Michelle Bachelet, por referirse a ella de manera peculiar durante el Venezuela Aid Live el pasado viernes.



El cantante de "Amante Bandido" al calor del concierto, para conseguir apoyo para Venezuela que atraviesa su peor crisis, criticó la violación de los derechos humanos en el país sudamericano.



Durante el concierto Bosé se expresó sobre la situación y pidió a "Michelle Bachelet "altísima" comisionada de los Derechos Humanos en Naciones Unidas, ven de una vez a ver lo que sucede en Venezuela".



"Michelle Bachelet ven aquí, mueve tus nalgas y haste valer como autoridad que tienes o si no, si para esto no sirves, entonces fuera", dijo el cantante en medio de los aplausos del público presente.



Sus palabras fueron criticados por muchos por lo que el español publicó una disculpa en su perfil de Twitter. Sin embargo, aseguró que no se retractará sobre su llamado a que exista más presencia y posicionamiento de los Derechos Humanos ante la crisis humanitaria en Venezuela.



"Me pasé y le pido mil disculpas", dijo en su mensaje.









Apoyo a los venezolanos

Bosé ha seguido de cerca toda la crisis venezolana e incluso ha compartido videos de los enfrentamientos. El mas reciente lo hizo acompañar con un fuerte mensaje al presidente chavista.





Aquí el mensaje