Estamos en busca del Súper Papá 2019

Redacción

Tegucigalpa, Honduras

A un mes de la celebración del Día del Padre, diario EL HERALDO da por iniciada la convocatoria para inscripciones del divertido y emocionante evento de Mi Súper Papá.



Como en ediciones anteriores, esta actividad busca brindar un día diferente a las familias y fortalecer los lazos entre los padres e hijos de maneras divertidas.



Las inscripciones han iniciado y si usted desea ser parte de este día, debe llamar al número de teléfono: 2236-6000 extensiones 2270 y 6837, brinde los datos que le pedirán y esté pendiente de las diferentes publicaciones que EL HERALDO hará sobre el evento.



Podrán participar padres con niños de 6 a 8 años.



Vale resaltar que padres ganadores de otras ediciones no podrán participar en el concurso.



Es importante señalar que las inscripciones cierran el día jueves 7 de marzo, así que si desea ser parte, no dude en tomar el teléfono para inscribirse y motivar a sus amigos para que también participen junto a sus hijos. El evento será este 16 de marzo en la plaza central de Metromall, que en está ocasión es el patrocinador oficial del evento. La jornada comenzará a partir de las 7:00 AM y finaliza con un almuerzo para los participantes a las 12:00 meridiano.



Para esta décima edición los premios son espectaculares, pero no podemos dejar por fuera el objetivo principal del evento que consiste en poder disfrutar de la compañía de sus hijos a través de los juegos originales y divertidos.



Mi Súper Papá 2019 tendrá viajes a paradisíacos destinos, televisores LCD, equipos de sonidos, smarthphones de última generación y muchos premios más.



Diversión al máximo

Para ese día tan especial podrá disfrutar de un ambiente agradable, seguro y lleno de diversión.



Habrá payasitas para animar a los más pequeños, diversos sorteos que incluyen certificados de Copitos, juguetes, además de buena música.



Se dará también un especial regalo al Papá madrugador, el cual consiste en una buena canasta de Café Rubio valorada en L 1,000.



Así que ya lo sabe, arme equipo con su hijo y llame ya para formar parte del Súper Papá 2019.