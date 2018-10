Daniela Villafranca reacciona a polémica por foto en Miss Hispanoamericana 2018

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Luego de ser víctima de críticas y malos comentarios por haber "posado mal" con la Bandera de Honduras, Daniela Villafranca reaccionó sobre el tema y lamentó lo ocurrido.



La danlidense publicó en su cuenta de Instagram una fotografía con un extenso mensaje explicando lo que realmente ocurrió en ese momento y asegurando que se trató de una cuestión de momento.



Villafranca, que representa a Honduras en Miss Hispanoamericana 2018, escribió:



"¡Hola, hola! Quiero expresarme con respecto a un tema que está siendo punto de debate en las redes sociales y es por respecto a un fotografía mía con la bandera de mi país.



Les comento que esa fotografía fue algo así como que “Chicas pónganse juntas y regálenme una foto” y listo, en cuestión de segundos, segundos que fueron capaces de transcender por todos lados y dar de qué hablar a muchos.



Siendo honesta siento que esto me ha ayudado a creer más en mí y descubrir que lastimosamente no todos los seres humanos actuamos como tales.



Me entristece el hecho de que los medios de comunicación de mi país fueron capaces de dar a conocer esta noticia, pero no son capaces de brindar apoyo a muchas chicas que como yo estamos siendo Honduras en el exterior, en lo personal me quedo con todos sus mensajes de apoyo, de amor y estoy infinitamente agradecida por todo lo bueno que me dan y por qué creen en mi.



Les invito a fomentar una cultura de amor, respeto, tolerancia y paz que tanto necesita nuestra bella Honduras, el cambio inicia en nosotros no juzgando las acciones de otros sin conocer de donde provienen.



Me siento feliz de estar aquí y demostrándole a las personas de este hermoso país de Bolivia qué los verdaderos hondureños somos personas capaces, empredendoras y que luchan por alcanzar sus metas. ¡TE AMO HONDURAS!", fue el mensaje en redes.



La guapa catracha se presentará en los escenarios el próximo 3 de noviembre en la ciudad de Santa Cruz, Bolivia.