Secretario general del INM: “Me estaban presionando por agilizar facilidades migratorias”

“Querían estar mandando las facilidades migratorias y se tuvo que hablar con la máxima autoridad para que le dijeran que el que iba a autorizar las facilidades es el titular, y no es que no procedían, el tema es el tiempo para aprobarlas que son diez días y estaban presionando”, aseguró.

“El abogado Allan tiene que viajar bastante, a mí me toca asumir porque no hay subdirectores y la Ley General de la Administración Pública me avala, y cada vez que me toca firmar algo lo leo una y otra vez”, explicó el funcionario a la Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus.

Argumentó que en el tema de las facilidades migratorias ellos han impulsado la reglamentación en vista que anteriormente había falencias que permitían el ingreso de personas sin visa con mayor discrecionalidad. “Fuimos nosotros que presentamos la reglamentación para poder controlar porque antes estaba abierto”, aseguró.