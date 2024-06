$!Participe en el Concurso Premios GO Periodismo Universitario de EL HERALDO y LA PRENSA

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Con el objetivo de promover el periodismo de calidad y valor en las nuevas generaciones, Grupo OPSA, a través de sus marcas EL HERALDO y LA PRENSA , lanza este lunes la primera edición del Concurso Premios GO Periodismo Universitario.

En el certamen podrán participar estudiantes universitarios matriculados en las carreras de periodismo, comunicación o de áreas afines de cualquier universidad en Honduras.

Pueden concursar egresados cuyos trabajos periodísticos hayan sido finalizados o publicados en el marco de su formación universitaria, pero no después, es decir, el o los concursantes deben haber estado matriculados al momento de su elaboración y se consigne que la fecha de publicación está dentro de los plazos establecidos en esta convocatoria.

Los trabajos deben haber sido finalizados y publicados entre el 1 de enero de 2023 y el 31 de julio de 2024.

Es necesario que los trabajos hayan sido publicados en línea (en un sitio, blog o plataforma web), lo que permitirá consignar su fecha de divulgación. De no estar en la web, se puede enviar en un archivo digital escrito, el cual debe estar acompañado de una carta firmada por algún docente supervisor o evaluador del trabajo que certifique la fecha de publicación.

Se puede participar de forma individual o grupal. Cada estudiante o un grupo de estudiantes podrá presentar solo un trabajo por categoría. Un mismo participante no puede enviar una nominación individual y estar en otra grupal.

Los trabajos deberán ser originales e inéditos y estar desarrollados en español.

Para concursar, debe enviar la siguiente información en un documento en Word:



-Nombre completo del autor o autores



-Nombre del trabajo



-Categoría a participar



-Fecha de publicación del trabajo



-Resumen ejecutivo del trabajo (no más de 100 palabras)



-Enlace de la publicación



-Adjuntar en otro documento digital el texto del reportaje (en aquellos trabajos no publicados en línea)



-Carta de certificación de docente, con contacto de correo electrónico y número de teléfono (en aquellos trabajos no publicados en línea)



-Certificar matrícula en una universidad de Honduras en las carreras mencionadas (documento escaneado, copia o pantallazo)

Los trabajos deben mandarse a la siguiente dirección de correo: concursoperiodismo@go.com.hn

No podrán participar empleados, practicantes ni pasantes actuales de las marcas de OPSA ni trabajos evaluados directa o indirectamente por personal de esta empresa, sean docentes o no.