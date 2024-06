Desaparecidos y su mudanza a medias: casa abierta, artículos en el suelo y cámaras

La Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus llegó a la vivienda de Roger Alberto Coleman (24) y su pareja Annie Rachel Villatoro (30), desaparecidos desde hace seis días junto a tres de sus amigos, Kenneth Gabriel Cruz (20), Alejandro Enrique Aceituno (26) y Elvis Josías Izaguirre (20), precisamente cuando realizaban una mudanza desde esa casa a otra ubicada en Mirador de Oriente.

La Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus llegó a la casa a la antigua -preguntando se llega a Roma-. Primero una muchacha bastante nerviosa confirmó el bloque. “Aquí para abajo es, solo sé que es al fondo”, dijo sin detener su marcha y al ver que el equipo de prensa iba atrás de ella aceleró el paso al punto que botó una bolsa.

La confirmación exacta fue dada por unas señoras que estaban en plena tertulia -“esa casa verde es”-. Las mujeres no perdieron tiempo para hablar en bien de sus vecinos, una incluso lloró. “Buenas personas, el muchacho callado y ella no digamos, apenas se dejan ver cuando llevaban la niña a la escuela, personas de bien, me duele porque uno es madre y pensar la angustia por la que deben estar pasando”.