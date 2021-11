Kelin Pérez, la comerciante de los mercados que busca dirigir Honduras

Nelson Reyes

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Distintas voces nos hablaban y mostraban sus productos, el inconfundible olor a ropa y plástico nuevo, música merengue de esas que mueven de pies a cabeza para promocionar las ofertas de sus artículos, los tenis deportivos baratos difícil de ignorar y aguantando el impulso de desviarse del compromiso periodístico.



El congestionamiento de gente era impresionante, calles que fueron hechas para automóviles eran recorridas por el mar de personas que vendían y otras que compraban, imposible para un carro entrar en esas vías, por lo que buses y taxis desviaban sus rutas.

‘‘¿Qué busca, tito? (...) Vea sin compromiso, joven (...) tenemos ofertas al 2x1’’. Así nos recibían en los mercados de Comayagüela mientras buscábamos a Kelin Ninoska Pérez, la candidata presidencial del partido Frente Amplio (El Frente).

Instalada en la principal zona comercial de la capital de Honduras, los mercados de Comayagüela, esta joven madre de 35 años aspira a ocupar el trono presidencial de la República de Honduras.



Criada y cobijada desde niña en los barrios y calles inconfundibles de la antigua Comayagüela, Kelin se ha hecho conocida por muchos mercaderes de la zona y gracias a eso aprendió desde pequeña el noble arte de la venta y el comercio.



Junto con su humilde familia, experimentó en carne propia las injusticias y las dificultades que los vendedores viven todos los días, por lo que desde que tiene uso de conciencia ha querido ser la voz de los mercados capitalinos y de las mujeres hondureñas.



Teniendo presente que al dinero se le debe tener respeto y no amor, y el que no arriesga no gana, Kelin y su familia han podido progresar.



Proveniente de una larga familia de comerciantes, Kelin se graduó de perito mercantil y contador público, estudios de carácter económico con el que podría ayudar al negocio familiar a crecer, pero esto no era suficiente para la soñadora negociante.

La candidata nos atendió en el mercado Álvarez, que destacaba por sus puestos bajo techo y con organizados pasillos donde se apreciaban los diferentes negocios, parecía un pequeño centro comercial, limpio y con suelo de cerámica, vestidores en los negocios y mostrador con cajero, ciertamente eran tiendas que supieron crecer por su destacadas ventas.



Kelin, que con una sonrisa nos reconoció inmediatamente, relucía en su negocio de vestidos, blusas y pantalones para mujeres jóvenes era la carta de presentación.

Instalada en la principal zona comercial de la capital de Honduras, esta joven madre de 35 años aspira a ocupar el trono presidencial de la República de Honduras. Foto: Johny Magallanes / EL HERALDO.

Una amante de la moda

Kelin Pérez es una mujer con estilo. Zapatos, faldas, blusas y pantalones abundan en su tienda familiar, una buena combinación de ropa es lo único que necesita para verse bien y sentirse cómoda.



‘‘Yefri Estilo’’ es el orgulloso negocio de la familia Pérez y Kelin, siendo la única hija, es quien está a la cabeza del repertorio de ropa para la mujer, teniendo infinidad de prendas para todas las ocasiones, dándole su fama en el mercado Álvarez de Comayagüela.



La candidata también es una increíble negociadora, criada en el comercio de los mercados, desde joven posee una elocuencia inigualable, lo que se ha ganado la confianza y los tratos de muchos clientes y proveedores.



La perspicaz vendedora ha expandido su negocio a través de las redes sociales, grupos de ventas, clientes particulares en la red y encargos de sus fieles compradores son algunos tratos que cierra todas las semanas.



Su poder de convencimiento le ha ayudado a ganarse el cariño y el apoyo de sus compañeros comerciantes a su candidatura, siendo una de las vendedoras que empezó desde abajo al igual que ellos.



Kelin, siendo una comerciante y una formidable mercantilista, sabía que el desarrollo económico es fundamental para el futuro de Honduras y su ambición por mejorar a su querido país la animó a estudiar la carrera de Desarrollo Local y Municipal en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).



Pese a sus tres hijos que debía criar, alimentar y mantener con su trabajo, no abandonó sus estudios; darse por vencida nunca fue una opción.



Ella confía en el poder que poseen las mujeres hondureñas: ‘‘las mujeres somos capaces de todo’’.



‘‘El desarrollo económico, el desarrollo humano, el desarrollo de las comunidades ha quedado muy vulnerable’’, declaró la aspirante a la presidencia.



Por ser la voz que representa a los mercados hondureños, quiere apoyar al desarrollo de los pequeños y medianos empresarios, porque considera que estos son esenciales para mejorar la economía y el estilo de vida de los ciudadanos.

Guerrera en la cancha y en los derechos

El fútbol se ha convertido en el deporte por excelencia en Honduras y la familia Pérez es una de las familias que sienten la adrenalina y la incontrolable emoción por un partido de fútbol.



Kelin es una de las 11 jugadoras del equipo femenino de Real de Minas de la primera división, su fuerza y técnica con el balón le dieron el derecho a ganarse el puesto de defensa lateral derecho.



Siendo indispensable para el equipo, Kelin forma parte del equipo titular y en ocasiones figura en la alineación como volante, volviéndose una de las jugadoras más valiosas de su equipo y un orgullo para la familia Pérez.

Sin embargo, el Real de Minas se encuentra en decadencia por falta de recursos económicos, esto ha puesto en dificultad al equipo de Kelin, aunque -pase lo que pase- promete no abandonarlo. Para conseguir patrocinadores cambiará de nombre (Real de Agalta), Kelin ahí estará firme para ellos.



Una mujer multifacética, Kelin también es una ferviente defensora de los derechos humanos, llegando a realizar consultorías en algunas organizaciones no gubernamentales omo Dokita.



Dokita es una organización que ayuda en temas de mejoramiento de acceso a los grupos más vulnerables del territorio hondureño; Kelin presta su ayuda a los más necesitados y les brinda las ayudas necesarias a esta población en riesgo.



Sin distinción alguna y sin preferencias sociales, también ayuda a los privados de libertad que se les han negado los derechos humanos en las cárceles, dejando a un lado los pecados y fechorías cometidas por los sentenciados que fueron olvidados y hasta abandonados por la sociedad.



La juventud es rebelde para algunos, para otros considerados protectores de la sociedad, pero para Kelin son el futuro que también deben defender por ser los que encaminan el desarrollo del país.

Además de microempresaria, Kelin activa en política, practica fútbol y es defensora de derechos humanos. TIene estudios en desarrollo municipal. Foto: Johny Magallanes / EL HERALDO.

Incursión en la política

‘‘La política es sucia, corrupta, fraudulenta y peligrosa’’. Así se expresaron los familiares al conocer que Kelin Pérez tenía por objetivo, desde los 26 años, activar en la política.



Sin hacer caso a los comentarios, Kelin Pérez decide entrar al partido Frente Amplio Político Electoral en Resistencia (FAPER), conocido actualmente como Frente Amplio.



Fiel creyente de que los ‘‘jóvenes son el futuro de Honduras’’, Kelin simpatizó mejor con Frente Amplio, ya que los partidos como Nacional y Liberal no cuentan con los jóvenes y con Libre de un bipartidismo paso a hacer un tripartidismo tradicionalista.



‘‘Le digo a los jóvenes y a las mujeres que sepan que el cambio es ahora’’. Con estas palabras la joven promesa del Frente Amplio demuestra su enfoque en los jóvenes y que vean que hay otras opciones, no solo los mismos de siempre.



Kelin Pérez comentó que las personas que admira y son su soporte de vida, son su familia, pero que también admira a todas las mujeres hondureñas por ser guerreras y le dedicó unas palabras a la ‘‘compañera eterna’’, refiriéndose a la inolvidable Berta Cáceres.

‘‘Berta Cáceres es y será un ejemplo para todas las mujeres de este país’’.



El 2017 fue el despegue de la carrera política de Pérez, su partido le dio la oportunidad de disputar un lugar en el Congreso Nacional como diputada representando al Partido Frente Amplio en aquel momento.



Sin embargo, la joven Kelin no quedó en el cargo, pero -ni lenta ni perezosa-, Kelin comenzaría a planear su próxima candidatura.



Fue hasta el 2021 que la joven madre decidió postularse para la Presidencia de la República. Contando con el apoyo de su partido y su familia, Kelin asumió la responsabilidad representando a la juventud hondureña.



‘‘No, no solo se ocupa de una preparación académica, también se ocupa gobernar con un corazón noble que desea ayudar a los demás’’, explicó la candidata, dirigiéndose a la juventud que quiera incursionar en la política, sin olvidar sus raíces para poder servir a los demás.



Impulsada con su mayor propuesta sobre el desarrollo a las comunidades y pueblos, con un plan de gobierno enfocado en una economía social mixta. Kelin Pérez quiere romper con el tradicionalismo que entorpece a las mentes que solo han atrasado el desarrollo humano de los pueblos.



Con un contexto en contra, Kelin Pérez busca ser la primera mujer que gobernará en Honduras. La joven candidata presidencial se siente capaz de tomar las riendas del país en honor a todos los comerciantes que se ganan la vida cada día de una manera honesta.