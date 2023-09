Plasencia Cosecha 149 La Vega gana el premio de mejor puro de Honduras

BEST BRAND 2023 -Best Brand Cuba 2023: Partagás -Best Brand Dom. Rep. 2023: Fuente Fuente OpusX 20th Anniversary -Best Brand Honduras 2023: Leaf by Oscar Valladares -Best Brand Nicaragua 2023: Oliva Serie V -Best Brand Other Countries 2023: Toscano Master Aged, Italy

BEST CIGAR 2023

-Best Cigar Cuba 2023: Partagás Serie E No.2

-Best Cigar Dom. Rep. 2023: Davidoff Signature No.1 Limited Edition

-Best Cigar Honduras 2023: Plasencia Cosecha 149 La Vega

-Best Cigar Nicaragua 2023: Perdomo Double Aged 12 Year Vintage Maduro Robusto

-Best Cigar Other Countries 2023: Casa 1910 Cuchillo Parado, Mexico

BEST VALUE 2023

-Best Value Dom. Rep. 2023: La Aurora 107 Nicaragua

-Best Value Honduras 2023: Rocky Patel Vintage 1990

-Best Value Nicaragua 2023: Joya de Nicaragua Clásico Original

BEST BOUTIQUE BRAND 2023

-Best Boutique Brand Costa Rica 2023: Casdagli Villa Casdagli

-Best Boutique Brand Dom. Rep.: Principle Aviator

-Best Boutique Brand Honduras 2023: Villa Zamorano Reserva Collection

-Best Boutique Brand Nicaragua 2023: Black Label Trading Company Royalty

BEST CIGAR ACCESSORY 2023

-Totem Feathered Serpent Ashtray

BEST LOUNGE 2023

-Valentino Siesto Cigar Club House, Panama City | Panama

CHARITY & COMMUNITY 2023

-Tabacalera Alberto Turrent

OUTSTANDING ART 2023

-Robert Glick, Art de Fumar

AMBASSADOR 2023

-Marvin Samel, iMordecai

LIFETIME ACHIEVEMENT

-Eric M. NewmanRobert C. Newman