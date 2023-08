Marcio Sierra: “Creo que vamos a aprobar la evaluación para ser elegibles a Cuenta del Milenio”

El integrante del Gabinete Económico de Honduras habló con este rotativo del tema y del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

¿Qué avances reporta el gobierno para volver a acceder a los fondos de la Cuenta del Milenio?

Hay dos temas importantes en esto, el año pasado fuimos a hablar y presentar en Nueva York un plan que nosotros estamos llevando a cabo de muchas medidas como por ejemplo la estrategia nacional de transparencia y anticorrupción que se hizo con Naciones Unidas, lo que es que todos los procesos de contrataciones pasen por la Oficina Normativa de Contrataciones, que se presenten informes trimestrales de todas las instituciones al Instituto de Acceso a la Información Pública, que todos los sueldos y salarios se publiquen, entonces todas esas cosas van abonando, pero esa es una parte que pueden hacer una evaluación de indicadores cuantificables y lo hacen organismos como Transparencia Internacional, Banco Mundial y otros. La otra parte del indicador de corrupción es que hacen una encuesta que se la mandan a empresarios, banqueros, organizaciones no gubernamentales y en ella solicitan información y también se analiza. Hay que pasar 20 indicadores, 10 que son obligatorios dentro de los que están Estado de Derecho y Derechos Democráticos, pero si no se pasa el de corrupción no se aprueba. Honduras tendría que llegar a 50% en un año, estábamos en 6%.