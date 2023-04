Héctor Ferreira: “Es indispensable crear un programa de consumo de productos nacionales”

Esa es la misma premisa que no solo afirman empresarios, sino también la comparte el nuevo presidente de la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras ( Fenagh ), Héctor Ferreir a, al considerar que una de las estrategias que debería impulsar esta administración pública es “crear un programa de consumo de los productos de la canasta básica como leche, pollo, carnes, granos básicos; el tema de echar a andar una merienda escolar real y sería para crear un consumo”.

Al final nosotros en lo que estamos preocupados a corto plazo es el tema del clima que supuestamente va a ser un año de bastante sequía, pero según los últimos informes que hemos recibido de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco), en ciertas regiones del país no se va a presentar una sequía grosera y creo que con eso vamos a poder compensar la producción nacional en el tema de abastecimientos y mercados nacionales y cumplir con las cuotas de exportación. Tuvimos una reunión de la junta directiva de la Cámara Hondureña de la Leche, también de la Cámara de la Carne en la que queremos dirigir todos los esfuerzos para capacitar a los productores y hacerles conciencia a nivel nacional de la necesidad urgente a corto plazo que tenemos que empezar programas de reforestación o de establecimiento de programas siervo pastorías para la producción a nivel nacional.

Ante una caída en la producción de leche, ¿cree que seguirán al alza los costos de este producto y los lácteos?

Todos los meses de marzo y abril la producción cae porque no hay suficiente lluvia a nivel nacional, ya en el mes de mayo que se presentan las lluvias, los precios empiezan a variar y se empieza a establecer una producción un poco más alta. Según los datos que hemos tenido, la producción históricamente ha caído 3% más de lo normal, no es una cifra que corramos riesgos, somos un país autosuficiente en producción de leche y no deberíamos tener ningún problema. En verano hemos llegado hasta 700,000 litros, ahorita estamos arriba de 800,000 litros diarios, el cual el 20% es del sector industrial y el 80% del sector artesanal; estamos tratando de ver cómo tomamos y hacer que el sector informal se vuelva formal para que los productores puedan gozar de beneficios.