Demanda de energía supera la disponibilidad en 82.61 megas

El informe del Centro Nacional de Despacho indica que la carga no suplida fue de 82.61 megavatios.

No obstante, el reporte señala que las desconexiones y carga no suplida sumaron 835.59 megas, pero no registra déficit de generación.

En horas de la mañana de ese día la generación fue de 1,993.99 megas y sin importación, superando la demanda de 1,805.24 megas.