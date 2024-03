Anabel Gallardo: El gobierno debería ser un facilitador para los inversionistas y las empresas”

“Realmente los que producimos e invertimos en el país somos los empresarios”, indicó. Los temas cruciales de país y otros relacionados al rubro que representa como ser la seguridad alimentaria, reducción de los efectos del cambio climático y la producción sostenible serán parte de la agenda de trabajo que impulsará la gestión de Anabel Gallardo, quien respondió las siguientes interrogantes a este rotativo.

Luego de su nombramiento, ¿cuándo cree que se daría un acercamiento con la presidenta Xiomara Castro?

No hemos formalizado, este lunes (hoy) vamos a estar mandando esa nota formal para la señora presidenta, que me pueda recibir con parte de la junta directiva del Cohep y así ponernos a disposición, que estamos con las mejores intenciones de establecer un diálogo sincero, transparente y con el objetivo primordial de construir por el crecimiento económico de nuestra Honduras; al final todo eso abona en más inversión, generación de empleo y en mejorar las actividades económicas de las familias hondureñas.

En su opinión, ¿cuáles son los obstáculos para atraer más inversión extranjera?

Tenemos varios, el tema de seguridad jurídica, simplificación administrativa, o sea cuando se es empresario y se quiere abrir e invertir en una empresa, la burocracia, la tramitología es tan difícil y se encuentran tantas barreras que hay veces se retrasan los proyectos, por lo que hay que mejorarlo. Creo que también lo que nos ha pegado últimamente el tema de corrupción a nivel nacional ha sido un golpe fuerte para el país como imagen ante el mundo entero y es otro flagelo que tenemos que abordar.

¿Se podrá repotenciar el agro y otros sectores económicos con los mismos planteamientos políticos?

Creo que todos los planteamientos políticos tienen que ir de la mano de los que realmente estamos en el campo, siento que hay veces que algunos políticos ofrecen y dicen cosas, pero si realmente no son productores, si no saben lo que nos aqueja en el campo es difícil que sepan desarrollar un buen plan. Creo que muchas cosas quedan solo en papel y no se implementan, no es que todos los años o con cada cambio de gobierno tenemos que venir a hacer planes; desafortunadamente aquí sucede que cuando hay cambio de gobierno todo lo que hizo el anterior es malo y no hay continuidad. Es importante que para la efectividad de los planes de los gobiernos se le consulte en realidad a los que están tierra adentro.