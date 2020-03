Hondureños siguen con combustibles caros pese al bajo precio del petróleo

Sara Carranza

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Las fuertes caídas en el precio internacional del petróleo contrastan con las leves rebajas de los combustibles que se aplican en Honduras.

Un alto porcentaje de la población considera que no se están trasladando las rebajas de la principal materia prima en los derivados que se comercializan en el país. Al consultar a varios capitalinos sobre qué esperan con la rebaja en el petróleo, la mayoría responde con total descontento “eso no sirve de nada, aquí nunca bajan como deberían”. Tampoco baja el pasaje del bus o el taxi, de los fletes, del transporte de carga o los precios de la energía. Es decir que no hay un alivio en el bolsillo de los consumidores.

Los hondureños siguen comprando combustibles caros, los segundos más costosos en Centroamérica, después de Costa Rica, según el Comité de Cooperación de Hidrocarburos de América Central (CCHAC). l precio de la gasolina superior es de 92.88 lempiras por galón (3.785 litros) y de 83.95 lempiras la regular en la capital de la República. Mientras que el diésel cuesta 73.92 lempiras el galón y el queroseno 54.96 lempiras. Pese a que el petróleo bajó a los 30 y 34 dólares por barril, los precios en Honduras se mantienen a los niveles que alcanzaron cuando el barril costaba entre 80 y 90 dólares.

¿Por qué?

Una de las explicaciones que ha dado la Secretaría de Energía (Sen) es que el país no importa crudo sino refinados que son más caros, indicando que el petróleo solo es uno de los factores que influyen en el precio. Sin embargo, el primer componente que es el precio de importación representa solo alrededor del 50% del costo final al que se compran los combustibles. A este precio se le suman los márgenes de ganancias para los importadores y gasolineros o distribuidores, así como el flete, los gastos por sobreestadía, comisiones y almacenamiento, los que representan el 12.5%.

No obstante, el factor que influye más en el precio de los combustibles y en mayor medida en las gasolinas, son los impuestos dolarizados del gobierno. Por ello cada vez que se deprecia el lempira el impuesto es más alto. Aplican 1.41 dólares a la superior, equivalente a 34.85 lempiras, a cambio actual. A la gasolina regular aplican 1.25 dólares (L 30.88) y 86 centavos (L 21.25) al diésel.

Significa que el gobierno percibe 37.50 de los 92.88 lempiras que cuesta el galón de superior.

La Coalición Patriótica y asociaciones de consumidores han pedido una revisión de la fórmula y una reducción de los impuestos, a lo que el gobierno no cede. En 2018, tras una huelga de transportistas aplicaron un descuento de combustible únicamente a buses y taxis de 650 hasta 5,800 lempiras mensuales y aún así subieron las tarifas.

Próximas rebajas

Para las próximas semanas se esperan rebajas en los combustibles, pero se desconoce en qué medida, explicó Saraí Silva, directora ejecutiva de la Asociación Hondureña de Distribuidores de Productos de Petróleo (Ahdippe). Para el cálculo de los precios, la Sen utiliza un parámetro de 22 días, es decir que cada semana lo que se aplica es un precio promedio. El presidente de la Coalición Patriótica, Juan Carlos Rodríguez, estimó que las rebajas deben sumar entre cinco y ocho lempiras por galón para las próximas dos semanas.