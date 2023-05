“Ya tomé la decisión”: Edwin Munguía, joya del Vida, confirma que no seguirá con los Cocoteros

Edwin Munguía le confirmó a EL HERALDO su decisión de salir del Vida. “Ya ahorita se me terminó el contrato con el Vida y no renovaré con el club, ahora buscaré un mejor futuro para mí. No sigo, ya tomé la decisión, el Vida es un club al que quiero mucho”.

Luego añadió. “Hasta ahorita no tengo nada de ofertas, nadie se ha comunicado conmigo, pero tengo puertas abiertas para cualquier club. Mi representante es el que maneja todo eso”.

Asimismo, el futbolista de apenas 16 años fue categórico al asegurar que de la directiva ceibeña no se le acercaron para abordar un tema de renovación de contrato.