“No me quedaré en Barcelona, me voy”, anuncia tras avanzar a cuartos de Champions

Luego de la clasifiación en Champions, Xavi volvió a ser consultado por si su decisión puede cambiar ante el buen andar del equipo y su respuesta fue tajante.

“Siguen preguntándome si me quedaré si ganamos la Champions League. No, no me quedaré en FC Barcelona la próxima temporada, me voy y está decidido. Mi futuro no cambiará, mi respuesta no cambiará. Voy a dejar el club apenas termine la temporada. Disfrutaré de la próxima Champions pero como hincha del FC Barcelona”, lanzó Xavi Hernández en conferencia de prensa.