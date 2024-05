Troglio tras coronarse tetracampeón: “Vamos por Concacaf y el penta”

Tras alcanzar su segundo tetracampeonato , el timonel argentino no dudo en apuntarle a un título internacional, donde reconoce que es una tarea complicada.

“Ahora toca ir por una Copa Concacaf, si bien hemos jugado cinco y en una quedamos eliminados, pero urge pelear hasta lo último; mínimo volver a estar en Champions y conseguir en penta”.

Y agregó: “Es algo difícil, increíble, pero hay que disfrutarlo porque los buenos momentos son pocos y los malos están a la vuelta de la esquina”.

Troglio aprovechó la oportunidad para hacer relación a lo complejo que es ganar todo en los torneos. “Hoy vi perder al Manchester City que gastan 500 millones de dólares y gana un solo torneo local. No es fácil y algún campeonato vamos a perder; si creemos que vamos a ganar todo estamos equivocados, Marathón y Motagua juegan bárbaro. Cada vez nos cuesta más”.

Además, confirmó que vendrán nuevos refuerzos a la institución de cara a la próxima temporada. “La gente quiere que nos reforcemos y hablan de nombres, millones, pero estamos en Honduras, no es fácil, pero tartar de armar lo mejor para ir a competir. Si la gente cree que podemos competir con los mexicanos y Estado Unidos, están equivocados, le podemos pelear en la cancha, pero algo necesitamos traer, pero con tranquilidad”.

Troglio no pudo olvidar a sus seres más queridos. “Me acuerdo de mi familia, ya fui hablar con ellos. Si yo fuera Alejandra (esposa) le hubiera dado una patada, tengo hijo que estaban pequeños y ahora ya me pasan”.

También fue sincero al asegurar que jamás esperó conseguir tantas coronas. “La verdad no, tengo un buen club y no me imaginé conseguir, pero bienvenido sea”.

Pese a su renovación con el club: “Yo soy un entrenador que está en la historia del club, soy de paso”.