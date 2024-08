Troglio palpita partido ante Águila en Copa Centroamericana ¿Jugará el nuevo fichaje?

El estratega de los leones expresó el deseo de poder salir con la victoria en este desafío en tierras cuscatlecas.

“Nuestra participación en todos estos años ha sido buena, inclusive ya hemos podido ganar una, pero el año pasado no tuvimos la mejor presentación; este año si lo hemos hecho bien y no es una garantía de clasificación”.

En cuanto al rival al que enfrentarán. “Enfrentamos un rival muy duro con un técnico que estuvo en las formativas de River Plate, pero la obligación es salir clasificados de este estadio”.

Al momento de ser consultado por el conocimiento del Águila, Troglio fue muy categórico del estudio que ha tenido de su rival.

“Los partidos que he visto no conocen la posibilidad de replegarse, sino que intenta salir a jugar y a ellos les urge la victoria; la van a buscar desde el primer minuto. Me imagino que será un partido interesante”.

También dejó muy clara la propuesta de juego que tendrá y la que prefiere de su grupo. “A mí me gusta más atacar, llegar al arco seguido y la características de los jugadores es de juego rápido y ojalá mañana lo podamos hacer”.