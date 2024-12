Tres jugadores de Motagua no aseguran continuidad tras el título

3

Estos son Rodrigo Auzmendi, Rodrigo “Droopy” Gómez y Héctor Castellanos.

En el caso de Auzmendi, comentó que “ahora vamos a viajar a Argentina y luego definiremos, sí hay opciones y si nos vamos al extranjero es solo por lo deportivo”, en relación a la posibilidad que tiene de regresar a Argentina para jugar con un club de segunda.

Por su parte, el “Droopy” Gómez manifestó que “ahora está del lado de la directiva, si me toca seguir bienvenido sea y si me voy lo haré por la puerta grande”.

Tanto a Gómez como Auzmendi se les hizo oferta de renovación, pero dependerá del arreglo económico.

Por su parte, Héctor Castellanos contó que “termino contrato y no sé nada, no se me han acercado y uno va a poner en primer lugar el bienestar de mi familia. Vamos a esperar y sino pues vamos a escuchar ofertas”.

Sin embargo, en la previa de la final, Emilio Izaguirre había declarado que iban a buscar que Auzmendi, Gómez y Castellanos siguieran en el equipo.

Tras haber ganado el campeonato, Pedro Atala y Eduardo Atala, presidentes del club, afirmaron que la mayoría del plantel continuará.