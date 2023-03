Roger Espinoza revela el contenido de su discusión con Zlatan Ibrahimovic

“Hubo un partido aquí entre Galaxy y Kansas City, y Zlatan pues prácticamente siempre se anda queriendo burlar de los jugadores, intimidar”, comenzó contando el volante hondureño.

Espinoza le explicó al Cocherito como sucedió exactamente la acción. “En un balón dividido, pues grande o pequeño yo nunca me achico, siempre quiero ganar el balón. Él se quedó parado pensando que no iba ir y yo me le fui con todo. Desde ahí el agarró riña en quererme golpear”, reveló.