Rafael Villeda opina sobre los clubes en Copa Centroamericana y abre las puertas a Elis

El buen comienzo en Copa Centroamericana: “Contentos, fue un resultado importante, era bueno comenzar con un triunfo en Copa Centroamericana, especialmente después de lo sucedido el torneo pasado. El equipo tuvo un buen rendimiento”.

La espina que hay en el torneo: “Nosotros sabíamos que de los errores y de las experiencias del torneo pasado pudieron haber afectado el rendimiento del equipo en los primeros dos partidos, pero en esta oportunidad se previeron en algunos cambios y estamos viendo los resultados positivos, ahora que vamos a Belice esperamos poder ganar y así ir asegurando la clasificación”.

Único equipo hondureño en ganar en la primera jornada: “Para nosotros lo más importante es Olimpia, pero lógicamente que para el fútbol hondureño nos gustaría que los demás equipos lograran avanzar, hace un par de años tuvimos tres semifinalistas y sería importante volverlo a repetir, esperamos que los otros clubes tengan resultados positivos”.

Fracaso de la Selección Sub 20: “Preocupa que no se estén logrando los resultados que uno desea, creo que sí hay muchas cosas que analizar, la Federación ya comenzó a tomar decisiones, eso es positivo, no podemos continuar haciendo lo que se estaba haciendo si no ha dado los resultados deseados.