Premios The Best 2024 EN VIVO: Nominados, hora y dónde verlo

En esta ceremonia se conocerán los ganadores de los premios The Best a los mejores jugadores y jugadoras, entrenadores y entrenadoras, goles y aficionados de 2024.

Doha, Qatar.- Este martes 17 de diciembre se está llevando a cabo de manera virtual la entrega de los Premios The Best. La gala será de forma virtual y se retransmitirá en directo.

Mejor aficionado: Guilherme Gandra Moura , un niño brasileño con una enfermedad rara, ferviente seguidor de Vasco da Gama, atesora una conmovedora historia y es el ganador de este The Best.

Mejor portero del año: El premio para el mejor portero del año es para Dibu Martínez, el guardameta argentino del Aston Villa se lleva el The Best 2024.

Mejor entrenadora en fútbol femenino: Emma Hayes, ex del Chelsea y actual seleccionadora de Estados Unidos se lleva el The Best por segundo año consecutivo.