Raptors: El equipo de baloncesto que marca tendencia en la Liga Mayor C

La amistad y el amor al baloncesto fue el pilar fundamental que llevó a un grupo de jóvenes a crear un equipo hace ocho años, sin saber que con el tiempo ese conjunto rompería los parametros en el baloncesto nacional.

Hoy los Raptors están a un paso de romperla en los Play Off de la Liga Mayor C Natanael y marcan su tendencia como uno de los mejores.

“Siempre hemos jugado en la Liga Mayor C, estuvimos en la Liga Mayor B pero hubo un tiempo que cuando no hicimos la restructuración descendimos y jugamos en la C. En la actualidad seguimos jugando y estamos clasificados a los Play Off que son los juegos de las fases finales que vamos a enfrentar”, contó su entrenador y cofundador del equipo Ernesto "Neto" Chinchilla.

Con un plantel de 22 jugadores, la escuadra tiene un promedio de edad entre 25 a 30 años los que ha solificado en el séptimo lugar peleando por un puesto en los cuartos de final. Pues son séptimos en la tabla a solo cinco fechas de las vueltas regulares.

La experiencia y juventud han mantenido la estabilidad en los Raptors quienes han jugado 325 partidos oficiales como equipo y que les da un plus en las instancias como los Play Off.

La unidad y fraternidad del combinado ha formado un amor de familia que empuja la carreta de los sueños hacia el camino del prestigio en el baloncesto hondureño.

"Es súper ser parte del equipo, porque es como una familia, en Raptors he visto gente entrar y salir pero hemos formado como una familia, se siente la unidad y Neto que es el líder, siempre nos ayuda a sentirnos dentro de una familia", relató Walter Carrasco pasador o alero del equipo.

De fútbol a baloncesto...

Raptors nació de una idea en un equipo de fútbol fundado el 22 de Marzo del 2009 por el profesor Carlos Ernesto Chinchilla quien empezó este equipo con alumnado, amistades y familiares.

El Conjunto mantuvo siempre la idea de la unión y Ernesto siempre mantuvo esa filosofía de darle oportunidad a aquellos que son desechados por las argollas o trabas de otros equipos para que lucharán por la unidad de la familia.

No obstante, por diversos problemas el equipo se disolvió y no fue hasta el año 2011 cuando se volvió a formar, pero en el baloncesto.

“Hace ocho años se fundó el equipo, pues se fundó el seis de noviembre del 2011. Un equipo que ha pasado bastante proceso ya que se empezó con un equipo humilde con 11 personas que de los cuales solo tres habíamos jugado en la Liga Nacional los otros eran jugadores jóvenes que habían sido despreciados por otros equipos que eran talento sin oportunidades”, contó Neto sobre la génesis de Raptors.

El conjunto se ha destacado por siempre mantenerse activos en su participación en la liga, por ello cada martes, miércoles, jueves y algunos sábados la veintena de jugadores se concentran en diferentes canchas como las del Club del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Villa Olímpica y el gimnasio del Instituto San José del Carmen.

La lucha, entrega y pasión por el baloncesto llevó a la escuadra a subir al podio y dejar su huella en el baloncesto catracho llevandolos a conquistar un sub-campeonato del Torneo Ricardo Álvarez (2011), tercer lugar en el Campeonato Conapid (2012), Campeón de la I edición Copa Talanga (2014), tercer lugar Campeonato Navideño Liga Mayor de baloncesto (2015-16) y un subcampeonato de la II edición Copa Talanga (2018).

"Estamos compitiendo y vamos muy bien para entrar a los Play Off en las finales, vamos entre los mejores de 26 equipos y creo que eso es un gran logro. Tenemos una buena plantilla para dar batalla y no será partido fácil para el que nos va a afrentar", aseguró Saúl Vargas armador de Raptors que van con todo para los Play Off.