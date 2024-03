Pedro Troglio habla sobre juego de Honduras ante Costa Rica y de llamado de Rougier

No creo que nadie quiera volver a lo que muchos de estos chicos vivieron hace un tiempo atrás de estar tres años y medio sin salir campeón, para no volver a eso hay que reinventarse todos los días.

Pasa un poco por el día a día, cinco años conviviendo juntos, ya nos conocemos. La mayoría de jugadores que tengo hoy son casi los mismos que tenía en 2019, ellos ya te conocen, saben cómo pensás, aprenden a pensar de la misma manera. Yo les hablo de mis experiencias... De mis experiencias como jugador nunca viví una cosa así, me ha tocado más perder que ganar y eso que jugué en River Plate, en equipos buenos y grandes, lo más normal es perder, yo les digo que aprovechen esto porque no se da siempre.

Los puntos se van dando por la cantidad de años y hace un año éramos campeones de Concacaf, esos puntos no es que se pierden y también, por lo que vi, hacen una evaluación de los campeonatos locales e internacionales, en los últimos campeonatos internacionales, uno lo ganamos, a dos llegamos a semifinales, llegamos a una semifinal de Champions, dentro de todo hemos tenido buenos partidos en el ámbito, ganamos en el Azteca, entonces vas sumando puntos, me parece que hemos hecho méritos en los últimos cinco años para estar en ese lugar. La continuidad en el ambiente local te mantiene entre los mejores equipos de Centroamérica.

¿Cómo mantener contento al plantel? Solo juegan 11

Yo no creo que estén contentos algunos, pienso que a lo mejor no me lo demuestran porque me conocen, saben que yo puedo aceptar cualquier cosa menos las suposiciones públicas o las demostraciones de desconformidad, a mí la única muestra es, ‘vos tenés entrenar y matarte’, y si no juegas, a fin de año irte, esos son los caminos, no hay otro.

Yo trato de poner a los que están mejor y si se fastidian esto es claro, a fin de temporada seguramente van a tener que ir a otro lado porque yo no les pueda dar seguridad. Lo que sí hago es defenderlos a todo, cada uno de los jugadores lo saben y que no los he expuesto nunca, de ese lado yo estoy tranquilo, por eso no me gusta que me expongan a mí.

Yo eso pido, el que no está conforme tiene que avisar antes de arrancar el campeonato, algunos muchachos han tenido la posibilidad de irse, menos José García que pedí yo que se quedara, esa es responsabilidad mía.

Los arqueros en la Selección

Contento, a veces hay que tener cuidado porque cuando hablas de temas de la Selección... La otra vez me preguntaron si estaba bien si Rougier estuviera en la Selección y dije que estaba perfecto. Si alguien juega 10 años en el país, se nacionaliza, deja su ciudadanía, jugó acá y lo convocan, está bárbaro, cuál es el problema que vaya. ¿Se nacionaliza para qué, para ir a tapar mal al arco de la Selección? No, lo va a ir a hacer con el alma.

Después ponen de título: ‘El profe Troglio ya eligió’. No, yo no elegí a nadie, para mí que ataje cualquiera, es un peligro cuando opinas. Me va a llemar Fonseca y me va a decir ‘profe, no me apoyó a mí’. Pero no, si mañana convocan a Arboleda, 20 años jugando en el país, sino anulemos a los extranjeros y juguemos sin ellos.