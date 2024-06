Olimpia confirma baja de histórico futbolista para el próximo torneo

“Si hay incorporación y en esos se está trabajando en estos días con el profe (Troglio), pero no habrá muchas sorpresas. Si llegan al equipo será uno o dos, no más”.

”Nosotros quisiéramos que salieran por el bien de Olimpia de ellos, ya que los equipos nuevos viven de ello y cualquier oferta buena que les convenga, estaríamos felices por ellos, pero por los momentos no hay nada concreto que valga la pena mencionar”.

“No tenemos nada oficial y mientras no haya eso no podemos reunirnos para tomar una decisión en torno a algo. Siempre que hay mercado de piernas hay llamadas, pero mientras haya nada formal, no hay nada”.