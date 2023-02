Ninrod Medina tras empatar el clásico con Marathón: “Estamos conscientes que los números son fríos y no buenos”

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- El clásico de las “EMES” no pasó del empate 1-1 y el Motagua regresa a la capital con un punto que no le da la tranquilidad necesaria en la clasificación del presente torneo Clausura.

+Clic aquí para registrarse y leer más contenidos de El Heraldo

Tras concluir el encuentro, Ninrod Medina, técnico de las águilas, aprovechó el momento de la conferencia de prensa para realizar una crítica constructiva de lo que está visualizado en su equipo.

“La sensación que me da el grupo en relación a los cuatro juegos que he estado es irregular, no hay constancia y eso es lo que buscamos. No queremos rezagarnos y la meta es quedar con más puntos, pero falta el duelo ante el Honduras Progreso”.