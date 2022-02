Natalia Dorantes, la primera latina jefa de personal en un equipo de la NFL

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.-La jefa de personal de los Commanders de Washington, es el título que lleva Natalia Dorantes, la primera latina en ostentar un puesto de esta magnitud.

“¿Cómo, yo? ¿De verdad?”, aún se pregunta. “Es tan increíble. Me llena de humildad”, dijo cuando se dio cuenta del nombramiento.

“Ella no sabía nada de fútbol. Fue a uno de los juegos y me tomó fotos. No sabía lo que estaba pasando, pero me dijo que cuando todos aplaudían, ella también lo hacía. Se sentía tan orgullosa”, contó la madre a People en Español.

Natalia se ha convertido en la mano derecha del entrenador Ron Rivera, asistiéndolo en todo lo relacionado con el deporte.

Cabe decir que tiene un gran conocimiento del mundo del fútbol americano, que ha sido clave para realzar y enaltecer la experiencia de los fanáticos, al mismo tiempo que sirve de nexo con la comunidad latina.

“Es un honor y mi meta es que no quiero ser la última [latina] en esta posición. Quiero que más latinas trabajen en el mundo del fútbol, en el deporte, porque estamos aquí y podemos hacer el trabajo muy bien”, dijo. “No pienso que es difícil [lograrlo]. Mi mamá me enseñó que yo puedo lograr todo lo que quiero hacer”.

