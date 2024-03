Chirinos: “Es difícil mandar un mensaje a la afición”

COMAYAGUA, HONDURAS.- Michaell Chirinos fue uno de los futbolistas que dio la cara en el regreso de la Selección de Honduras al país después de consumar la eliminación rumbo a la Copa América 2024 y del gris empate contra El Salvador.

El delantero hondureño fue bastante autocrítico. Pidió otra actitud a sus compañeros y dijo que es muy difícil enviarle un mensaje a la afición en estos momentos que embarga la tristeza.

“Estamos dolidos, lo han dicho los compañeros, tenemos que seguir trabajando, no nos ajusta con lo que estamos haciendo, hay que aportarle otras cosas a la selección”.

“Dar el extra, no conformarse con lo que se entrena con el equipo, debemos tener otros conocimientos y otras actitudes para ser jugadores de más experiencia que le puedan ayudar a la selección”, respondió cuando se le preguntó qué se necesita para sobresalir en la selección.

El nivel de Chirinos fue de los más regular que se vio en esta gira, y su buen nivel lo resumió en corto. “Lo primero es la actitud y ganas de salir adelante y representar bien a tu país, cuando te pones la camiseta de la selección no solo haces las cosas por tu familia si no por el país entero, hay que mostrar más cosas aquí en términos generales y grupales”.

Cuando se le abordó por la falta de profesionalismo en algunos de sus compañeros, adujo que. “Eso viene desde categorías menores, porque no tenés buenas canchas, no tenés alguien que te diga si algo haces bien, de alguien que te dirija para que te digan que te alimentes bien, etc. Para el alto nivel se ocupan otras cosas, es un poco de todo”.