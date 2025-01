Melissa Pastrana ataca a Comisión de Arbitraje por tener poca oportunidad en partidos

1

Tegucigalpa, Honduras.- Melissa Pastrana recibió el viernes por decimocuarto año consecutivo su gafete FIFA, lo que le permitirá siendo parte de partidos internacionales, ya sea de Concacaf o de FIFA.

Una vez le entregaron la distinción, habló con la prensa deportiva y no se detuvo. Pastrana fue más allá y atizó muy duro contra la Comisión de Arbitraje de Honduras.

Más allá de pedir explicaciones del porqué no le dan asignaciones de juegos en Liga Nacional, preguntó cuáles son los parámetros que ellos utilizan porque hay otros árbitros que se equivocan un fin de semana y al siguiente aparecen, mientras con ella son más severos.

“Esa pregunta se la tienen que hacer a las autoridades. Yo me dedico a hacer mi trabajo, si me asignan un partido salgo con la actitud de hacer lo mejor posible, de tratar de minimizar los errores en el campo, a veces el gafete pesa más para un lado de la balanza, eso depende de la perspectiva de cada quien”, comenzó diciendo cuando le preguntaron el porqué le asignan pocos juegos.

“Aprobé mi prueba física sin ningún problema, al final son las autoridades que tomarán la decisión si tengo participación en el torneo local, si no yo me sigo preparando para lo que venga internacionalmente, dentro de Concacaf soy considerada una de las mejores árbitras de la Confederación y debo mantenerme en ese estatus, no porque hayan algunas deficiencias en el país me puedo permitir flaquear porque en el campo internacional tengo las puertas abiertas”, afirmó.

Melissa Pastrana admite que ella ha cumplido con su trabajo, pero que no encuentra participación en primera ni en segunda división. Exteriorizó que su ausencia en los partidos se debe a situaciones internas de la Comisión de Arbitraje.

“Es muy poca la participación que tengo en Liga Nacional, también muy poca en Liga de Ascenso, y aquí no es de exigir que se me de la oportunidad o no, es simplemente evaluar si se cumple con los requisitos, si existe la capacidad, si el desempeño es bueno, y se se cumple con todo eso, no sé porqué después no recibo designaciones, pero ese es un tema que ya ustedes lo conocen de años, es una situación internamente dentro de la Comisión de Arbitraje”, lanzó.

“Quisiera saber cuáles son las exigencias, no las entiendo. Nunca me he sentado con la Comisión de Arbitraje, si la Comisión me manda a llamar, me siento, pero no soy de los que va a llamar a las autoridades, mi trabajo habla por sí solo. Si yo cometí un error estoy de acuerdo que se me siente y no se me designe”, explicó la gafete FIFA.

“Las preguntas surgen cuando otros compañeros se equivocan y ellos continúan fin de semana, tras fin de semana, pero si Melissa se equivoca, Melissa tiene que pasar sentada cuatro jornadas, entonces ahí la camisa sí me la pusieron más grande que al resto; yo hablo por mi, es cuestión de que ustedes lo analicen, ¿el torneo pasado cuántos partidos tuve?, llegué al cierre, pero empecé como a mitad del torneo; no se mide con la misma vara”, concluyó diciendo.