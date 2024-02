Marcelo Gallardo le da duro revés a Karim Benzema

Ausentarse en varios entrenamientos sin previo aviso y regresar como si nada hubiese pasado, le costó caro al delantero, que no está inscrito en el Al Ittihad para el importante partido en Uzbekistán contra el Navbahor Namangan .

Según la información del diario AS, el técnico argentino no eligió a Karim entre los cinco futbolistas no asiáticos que debía presentar para el esperado encuentro.

Los cupos fueron ocupados por el egipcio Ahmed Hegazy, los centrocampistas N’Golo Kanté y Fabinho y los atacantes Romarinho y Abderrazak Hamdallah.

Además de que el principal motivo de la ausencia de Benzema se debe a la restricción de fichas de extranjeros que impone la reglamentación de la Champions de Asia, la decisión de Gallardo estaría fundamentada basándose en la falta de ritmo del francés, ya que no estuvo en la pretemporada que realizaron en Dubái y a pesar del intento de Benzema trabajando en solitario, no alcanzó para convencer al ‘Muñeco’.