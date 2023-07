Jugador a prueba con Real España está a un paso de cerrar su fichaje

“Desde que llegué el equipo me ha recibido muy bien. Ya había tenido como compañero a algunos jugadores que ahora están aquí. Me ha gustado el ambiente”, comenzó diciendo el jugador de 27 años.

“Cuando terminó el último torneo de 2023 yo me fui para Estados Unidos. Estuve allá un par de meses y en eso el profe Julio (Rodríguez) me dijo que viniera acá a hacer una prueba y yo le dije ‘que estaba bien, que no iba a dejar pasar esta oportunidad’ hoy estamos con todas las ganas de quedarnos en el equipo”, explicó el ex Honduras Progreso.

¿Qué le dicho Palomo sobre la posibilidad de quedarse en el equipo?