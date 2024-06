Joselu tras ganar la Champions con el Real Madrid: “Estos cabrones ya ni lo celebran”

“Para mí es la primera. Estos cabrones... alguno ya ni lo celebra. El vestuario está muy feliz por acabar la temporada así, no hay mejor manera. No sabría decirte como me siento, son muchas cosas y muchas emociones las que se me pasan por la cabeza. He podido compartir este momento con mis hijos, mi mujer y mi madre. Mi hijo mayor lloraba como una magdalena. El pequeño todavía no se entera tanto y mi mujer sabe todo lo que hemos pasado estos años. El día que firmé aquí soñaba con esto. Es el título que quiere ganar todo el mundo”, comentó el delantero español.

Joselu reconoce que el Madrid se salvó en el primer tiempo, pero que tras la pausa pudieron corregir los errores. Considera que son los justos campeones.

“En el descanso Ancelotti nos ha pedido corregir varios aspectos, porque la primera parte no ha sido buena. Hemos llegado vivos al descanso y sabíamos que teníamos que aprovechar nuestras ocasiones. Hemos ajustado varias posiciones y al final Ancelotti ha dado con la tecla. Creo que en la segunda parte hemos sido mejores y por eso hemos logrado meter dos goles. Somos justos vencedores”, explica.