Jonathan Bornstein habla tras su primer torneo en Honduras: ¿seguirá con el Vida?

LA CEIBA, HONDURAS.- Como “una temporada de mucho conocimiento y aprendizaje”, así determinó el refuerzo top del Vida para este torneo Clausura 2023, Jonathan Bornstein, la experiencia de sus primeros cuatro meses en la Liga Nacional de Honduras. Desde la tranquilidad de su hogar en Querétaro, México, el flaco izquierdo de los cocoteros atendió la llamada de Diario Diez con la amabilidad que ha mostrado siempre con este medio para conversar largo y tendido sobre lo que le dejó su primer torneo con el rojo de La Ceiba. Bornstein confesó que aún le restan seis meses de contrato con el Vida y como hombre de palabra los cumplirá.

Asimismo se refirió al problema interno que hubo entre el director deportivo, Jairo Martínez, con el entrenador Raúl Cáceres y habló de lo que le gustó y no le gustó del fútbol nacional. Luego de experimentar su primera temporada en la Liga Nacional ¿cómo la analiza? Fue una muy linda experiencia para mí en lo general, pero fue una lástima que no cumplí lo que bnas quería que era ganar partidos, clasificar a una liguilla y pelear por el campeonato. Eso sí, en la vida hay que aprender de los fracasos. He estado viendo cómo podemos mejorar las cosas para el equipo para el próximo torneo?

O sea ¿qué seguirá en él Vida? Tengo mi contrato hasta diciembre ese es mi compromiso y dentro de mi plan está regresar y cumplir. En mi carrera nunca he rescindido algún contrato porque soy un hombre que me gusta ser de palabra y estoy tratando de hablar con Luis Cruz para ver cómo podemos mejorar las situaciones porque considero qué hay para mucho más. ¿Esta ha sido una de las temporadas más complicadas que le ha tocado vivir en su carrera?

No. He estado en equipos que han ganado todo y he estado en equipos que han hasta descendido. Este año para mi fue de mucho aprendizaje como de calidad de canchas, recursos en el club, pero con lo qué hay se puede trabajar bien. No es necesario tener grandes instilaciones para lograr éxitos. No fue de las más difíciles, ni de las mejores. ¿Por qué piensa que no se dieron las cosas en esta temporada? Yo creo que pasamos por cosas regulares como lesiones de algunos jugadores importantes, falta de rendimiento de algunos compañeros y eso hizo que no salieran los resultados que queríamos. Eso pasa en los mejores clubes del mundo y solo el trabajo nos puede sacar adelante.

¿Los problemas entre Jairo Martínez y Raúl Cacéres los afectaron? Sí, claro. Cuando las cosas entre directiva y cuerpo técnico o directivos con jugadores no están fluyendo creo que eso afecta. Lo que se necesita para el éxito es que todos estén en el mismo barco y remando para el mismo lado, lo que sucedió afectó un poco, pero hablando con los compañeros dijimos que era un asunto entre ellos y nosotros nos enfocamos en nuestro trabajo. ¿Usted como jugador internacional al ver ese tipo de situaciones qué pasó por su cabeza?

Yo les sugería que resolvieran sus conflictos entre ellos y no tener que llevar todo a la luz de los medios de comunicación porque si sabemos resolver nuestros problemas a lo interno podemos salir más fuertes y así nadie se hubiera dado cuenta que había un problemas en el Vida. A pesar de que yo no estaba involucrado si me afectó e igual a mis compañeros. ¿Entre jugadores también hubieron problemas? No fueron tantos. Los jugadores no siempre vamos a estar de acuerdo con los demos todo el tiempo, pero lo que si vi es que todos queríamos hacer lo mejor para el equipo. Pero dentro del grupo de futbolistas no fue la gran cosa. Ya hablando de lo futbolístico ¿qué futbolistas le sorprendieron de la Liga Nacional? El primero Alexy Vega de Victoria es muy habilidoso y era muy difícil e marcar, no imposible, pero si juega muy bien espero que él pueda seguir mejorando en su carrera. Yo lo aconsejé que tiene un gran futuro por delante si se logra enfocar y práctica para seguir mejorando. Augustin Auzmendi es un enorme delantero jugar ante él me resultó un trabajo pesado. Eso dos quedaron marcados en mi cabeza el resto no los recuerdo de nombre. ¿Cuál es la experiencia que usted se llevó y no olvida de nuestro fútbol? Llegando yo no sabía que esperar de la Liga Nacional y lo que me sorprendió que todos los equipos son muy difíciles de visita o de local. Me llamó la atención que la liga tiene un buen nivel, siempre me había dicho que solo los equipos grandes ganan todo y si es cierto que Olimpia juega muy bien, pero veo que cualquier equipo pude complicarlos. Y fuera de las canchas ¿que lo conmovió? Es claro, lo que me tocó vivir y es algo que nunca me había pasado lo de ir a cualquier cancha del país me aplaudían seguramente fue por el gol de 2009, pero fue muy lindo honestamente. Todos me trataron bien. ¿Qué fue lo que no le gustó? Cómo cualquier liga tiene sus dificultados y en este caso es que los viajes son muy largos en autobús, pero en Estados Unidos igual tienen viajes de avión de casi cinco horas. Es complicado lo que menciono porque aveces viajas el mismo día que te toca el partido. La cancha del entrenamiento no es buena es duro entrenar ahí, no estaba acostumbrado, pero es lo qué hay. ¿Qué se puede esperar de Jonathan Bornstein para el próximo campeonato? Voy a seguir intentando mejorar como lo he hecho a lo largo de mi carrera. Ya con la experiencia de estos meses creo que me puedo convertir en un líder para hacer y empujar a hacer mejor las cosas a mis compañeros para el bien del equipo. ¿El objetivo es ver al Vida en lo más alto? Esa es la intención de todos cuando llegas a un equipo y si no es esa la idea estamos en la profesión equivocada. Será una nueva temporada y todo iniciará en cero. ¿Cuándo regresa a Honduras? No lo sé, pero estoy pendiente del club para que me den las fechas e ir agendando mi regreso. No hay una fecha específica. Fuera del fútbol ¿ya conoce a la perfección Honduras? Conozco más que cuando llegué (risas) he aprendido bastante; sin embargo, aún falta bastante porque Honduras es un país muy grande. No logré conocer la capital porque el estadio estaba cerrado, aún hay mucho por seguir conociendo. ¿Este tiempo en el país le sirvió para degustar todas nuestras comidas típicas? Las comí todas, baleadas, sopas, pez frito, arroz frijoles, carnes me gustó mucho todo y los productos allá en el supermercado como las verduras y frutas están muy buenas, algunas nunca las había probado en mi vida.

Asimismo se refirió al problema interno que hubo entre el director deportivo, Jairo Martínez, con el entrenador Raúl Cáceres y habló de lo que le gustó y no le gustó del fútbol nacional.

Luego de experimentar su primera temporada en la Liga Nacional ¿cómo la analiza? Fue una muy linda experiencia para mí en lo general, pero fue una lástima que no cumplí lo que más quería que era ganar partidos, clasificar a una liguilla y pelear por el campeonato. Eso sí, en la vida hay que aprender de los fracasos. He estado viendo cómo podemos mejorar las cosas para el equipo para el próximo torneo. O sea ¿qué seguirá en él Vida? Tengo mi contrato hasta diciembre ese es mi compromiso y dentro de mi plan está regresar y cumplir. En mi carrera nunca he rescindido algún contrato porque soy un hombre que me gusta ser de palabra y estoy tratando de hablar con Luis Cruz para ver cómo podemos mejorar las situaciones porque considero qué hay para mucho más. ¿Esta ha sido una de las temporadas más complicadas que le ha tocado vivir en su carrera? No. He estado en equipos que han ganado todo y he estado en equipos que han hasta descendido. Este año para mi fue de mucho aprendizaje como de calidad de canchas, recursos en el club, pero con lo qué hay se puede trabajar bien. No es necesario tener grandes instalaciones para lograr éxitos. No fue de las más difíciles, ni de las mejores.

¿Por qué piensa que no se dieron las cosas en esta temporada? Yo creo que pasamos por cosas regulares como lesiones de algunos jugadores importantes, falta de rendimiento de algunos compañeros y eso hizo que no salieran los resultados que queríamos. Eso pasa en los mejores clubes del mundo y solo el trabajo nos puede sacar adelante. ¿Los problemas entre Jairo Martínez y Raúl Cacéres los afectaron? Sí, claro. Cuando las cosas entre directiva y cuerpo técnico o directivos con jugadores no están fluyendo creo que eso afecta. Lo que se necesita para el éxito es que todos estén en el mismo barco y remando para el mismo lado, lo que sucedió afectó un poco, pero hablando con los compañeros dijimos que era un asunto entre ellos y nosotros nos enfocamos en nuestro trabajo.

¿Usted como jugador internacional al ver ese tipo de situaciones qué pasó por su cabeza? Yo les sugería que resolvieran sus conflictos entre ellos y no tener que llevar todo a la luz de los medios de comunicación porque si sabemos resolver nuestros problemas a lo interno podemos salir más fuertes y así nadie se hubiera dado cuenta que había un problemas en el Vida. A pesar de que yo no estaba involucrado si me afectó e igual a mis compañeros. ¿Entre jugadores también hubieron problemas? No fueron tantos. Los jugadores no siempre vamos a estar de acuerdo con los demos todo el tiempo, pero lo que si vi es que todos queríamos hacer lo mejor para el equipo. Pero dentro del grupo de futbolistas no fue la gran cosa. Ya hablando de lo futbolístico ¿qué futbolistas le sorprendieron de la Liga Nacional? El primero Alexy Vega de Victoria es muy habilidoso y era muy difícil de marcar, no imposible, pero si juega muy bien espero que él pueda seguir mejorando en su carrera. Yo lo aconsejé que tiene un gran futuro por delante si se logra enfocar y práctica para seguir mejorando. Augustin Auzmendi es un enorme delantero jugar ante él me resultó un trabajo pesado. Eso dos quedaron marcados en mi cabeza el resto no los recuerdo de nombre.

¿Cuál es la experiencia que usted se llevó y no olvida de nuestro fútbol? Llegando yo no sabía que esperar de la Liga Nacional y lo que me sorprendió que todos los equipos son muy difíciles de visita o de local. Me llamó la atención que la liga tiene un buen nivel, siempre me había dicho que solo los equipos grandes ganan todo y si es cierto que Olimpia juega muy bien, pero veo que cualquier equipo pude complicarlos. Y fuera de las canchas ¿que lo conmovió? Es claro, lo que me tocó vivir y es algo que nunca me había pasado lo de ir a cualquier cancha del país me aplaudían seguramente fue por el gol de 2009, pero fue muy lindo honestamente. Todos me trataron bien. ¿Qué fue lo que no le gustó? Cómo cualquier liga tiene sus dificultades y en este caso es que los viajes son muy largos en autobús, pero en Estados Unidos igual tienen viajes de avión de casi cinco horas. Es complicado lo que menciono porque aveces viajas el mismo día que te toca el partido. La cancha del entrenamiento no es buena es duro entrenar ahí, no estaba acostumbrado, pero es lo qué hay.

¿Qué se puede esperar de Jonathan Bornstein para el próximo campeonato? Voy a seguir intentando mejorar como lo he hecho a lo largo de mi carrera. Ya con la experiencia de estos meses creo que me puedo convertir en un líder para hacer y empujar a hacer mejor las cosas a mis compañeros para el bien del equipo. ¿El objetivo es ver al Vida en lo más alto? Esa es la intención de todos cuando llegas a un equipo y si no es esa la idea estamos en la profesión equivocada. Será una nueva temporada y todo iniciará en cero. ¿Cuándo regresa a Honduras? No lo sé, pero estoy pendiente del club para que me den las fechas e ir agendando mi regreso. No hay una fecha específica.

Fuera del fútbol ¿ya conoce a la perfección Honduras? Conozco más que cuando llegué (risas) he aprendido bastante; sin embargo, aún falta bastante porque Honduras es un país muy grande. No logré conocer la capital porque el estadio estaba cerrado, aún hay mucho por seguir conociendo. ¿Este tiempo en el país le sirvió para degustar todas nuestras comidas típicas? Las comí todas, baleadas, sopas, pez frito, arroz frijoles, carnes me gustó mucho todo y los productos allá en el supermercado como las verduras y frutas están muy buenas, algunas nunca las había probado en mi vida.

Regístrese para seguir disfrutando del mejor contenido periodístico