Javier Tebas: “Si Laporta no explica bien el caso Negreira debería dimitir”

“Yo he explicado lo que va a hacer LaLiga. Entre otras cosas hemos hecho un escrito a la Fiscalía con algún dato que puede ayudar a la investigación. Si no hubiera habido prescripción deportiva, hubiéramos abierto expediente sin duda. Vamos a colaborar con la Fiscalía y si considerase que no hay causa para poner una querella, nosotros creemos que hay suficiente para poner una denuncia, para seguir investigando”, añadió.

“Si no explica bien o más razonablemente pienso que sí debería. Ha hecho alguna declaración superficial. Parecía que lo hacían todos los clubes de fútbol. Una cosa es que lo tengan ex árbitros y otras ex árbitros en el Comité. Es un tema que me gustaría que se aclarase aunque sea tan antiguo”, apuntó.