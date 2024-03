Honduras Progreso y Platense se mantienen en la cima de grupos en Liga de Ascenso

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.-. Tras disputarse la cuarta fecha de la Liga de Ascenso, el Platense de Puerto Cortés se ha convertido en uno de los animadores del Clausura con su buen fútbol y los triunfos que ponen a soñar al puerto.

Llegaron el sábado al estadio Adrián Cruz de Villanueva y le pagaron 2-0 a los Tigres Cañeros llegando así a nueve puntos en la cima del grupo A. Siempre en este mismo enclave, Parrillas One no aprovechó la localía y terminó empatando sin goles frente al Lone FC que no levanta.