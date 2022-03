Hombre detenido tras disturbios en estadio trabajó a esa hora como mesero en una boda

QUERÉTARO, MÉXICO.- Uno de los primeros diez hombres detenidos tras los actos violentos en el estadio La Corregidora, durante el partido Querétaro-Atlas, sería inocente de los delitos que le imputan.

El hombre identificado como Cuauhtémoc Galindo Cordero, que fue detenido días después del hecho que dejó al menos 26 heridos, y que fue presentado por la Fiscalía de Querétaro como sospechoso tendría una cuartada que lo exhime de toda culpa.

LEA: “Estoy deshecha, pero no hay de otra”: madre que entregó a su hijo por participar en disturbios en México

Al parecer el hombre estuvo trabajando como mesero en una boda durante la noche del partido en el que sucedieron los hechos, hasta hay imágenes de él sirviendo a los invitados a la misma hora en que el partido se había vuelto en una batalla campal.

Fue el mismo novio de la boda quien alertó sobre el error, al confirmar con imágenes que Galindo Cordero estuvo en su ceremonia nupcial.

VEA TAMBIÉN: “Hubo muchos muertos”: Aficionado de Atlas desmiente versión de las autoridades tras violento partido

“Hola!!! El día sábado 5 de marzo me casé y contratamos a 6 meseros, 1 de ellos se llama Cuauhtémoc Galindo Cordero con un horario de 1:50 pm a 1:00 am. El día de hoy me despierto con la fea noticia de que anoche lo fueron a sacar de su domicilio agrediéndolo y llevándolo a la Fiscalía inculpándolo de lo que pasó en el estadio, que tristeza ver la corrupción de nuestro país queriendo inculpar a gente inocente”, fue parte del relato del hombre que asegura que el detenido estuvo laborando en su boda durante los incidentes que provocaron sanciones contra el Querétaro.

VEA: Videos captaron brutalidad de hinchas en partido Querétaro-Atlas

Cabe señalar que en el primer boletín que emitió la Fiscalía de Querétaro no mencionan a Cuauhtémoc entre los detenidos, pero si lo exhiben en las fotos que difundieron.