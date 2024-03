Harold Fonseca: “Si me toca jugar a mí, hay que hacerlo de la mejor manera”

TEGUCIGALPA,HONDURAS.- Varios años de espera han pasado y el camino no ha sido fácil para Harold Fonseca , un portero que ha disfrutado de las mieles del triunfo en los equipos denominados grandes (Olimpia, Motagua), pero las lesiones le han quitado muchas sonrisas.

Mientras los demás equipos descansan, ustedes deben jugar previo a conocer el listado de Reinaldo Rueda, ¿qué piensas de eso?

Hay cosas que no entendemos, pero esas son decisiones que toma la Liga y nosotros debemos recuperarnos para viajar a Tocoa y un rival directo y fuerte en casa.

¿Cómo es tu relación con Jonathan Rougier?

Con Rougier fui compañero en Motagua, fue una relación sana y no tengo ninguna rivalidad con él, yo trabajo enfocado en lo mío, mejorar y al final las decisiones las tomará el técnico.

¿Sientes que este es el momento que estabas esperando en la Selección?

Estoy tranquilo, con los pies en la tierra, lo esperado tanto tiempo, pero he jugado en la Selección y lo he hecho de muy buena manera. Siempre he trabajado para tener una oportunidad, es un partido vital para poder clasificar a la Copa América y si se da la oportunidad de jugar lo haré de muy buena manera.