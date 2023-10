Germán “El Patón” Mejía: El Olimpia y su futuro en el fútbol

“Yo siempre apoyo el fútbol, pero dirigir no me gustaría, porque conozco como sufre un entrenador y lo que pasa... no me gustaría pasar por lo que pasaron ellos; soy jugador y por eso no me gustaría, porque pensaría ‘fui jugador, haría esto’, es por eso que apoyo a los niños y mi deseo es que el fútbol hondureño salga adelante.”

El futbolista envió un mensaje para los jóvenes hondureños, pues recomienda no dejar los estudios a pesar de la complejidad y los deseos que a veces una persona puede tener, pues es lo más importante.

“Siempre les digo que sigan los estudios, pues es un poco complicado, porque a veces uno dice ‘voy a jugar fútbol y no voy a estudiar’, pero cuando uno crece, le hace falta los estudios y la verdad un jugador estudiado y graduado vale mucho”, cerró la entrevista el Patón.