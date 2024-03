Anuncian fecha de inauguración de cancha del estadio Morazán

Hernán “La Tota” Medina, entrenador del Marathón, dejó entrever que el derbi de San Pedro Sula posiblemente se pueda disputar en el histórico campo.

“Estimo que sí, es una posibilidad que no se ha definido todavía. No sé si el estadio estará terminado, será una cuestión a resolver, si es una decisión para el espectáculo, no hay problema. Tenemos que jugar en todos los campos y eso se va a preparar conforme a lo que nos confirmen, nos tenemos que preparar de la mejor manera”, señaló el DT de los verdes.

Para ese encuentro, será Marathón el equipo local y por lo tanto estaría sacrificando el no usar el estadio Yankel Rosenthal para el clásico sampedrano.