Elencoff asegura que Real Sociedad acabará con el invicto de Olimpia

Pienso que en algunas ocasiones, por no tener algunas piezas o por algunos planteamientos que no han sido los ideales, las cosas no se han podido dar, pero sigo confiando que este equipo está para avanzar a la liguilla y seguir peleando.

Yo le decía a los jugadores: o encontramos la ruta del triunfo, o aquí nos vamos a atrasar por segunda vez en la historia de este equipo en los pagos. Porque no es posible que equipos que tienen problemas económicos enormes con dos, tres meses de salarios sin pagar y aquí hemos estado al día siempre. En dos ocasiones se le ha dejado de pagar al día a los jugadores, hoy es una de esas. Llegamos al juego con un retraso de nueve días porque no vamos a seguirnos sacrificando si ellos no se comprometen en darle estabilidad y contundencia a este equipo.

Definitivamente. Nos enfrentamos al más grande de Honduras y Centroamérica. Lo decimos respetuosamente del resto de los grandes. Siento que tenemos con qué competirles, hoy el Olimpia no es el mismo del torneo pasado que era más contundente, en este torneo le ha costado más, independientemente de que es líder absoluto. Olimpia es el equipo que más invierte, es el equipo que mejor ha trabajado en los últimos años; pero si usted revisa la estadística, Real Sociedad ha sido un club que siempre les ha jugado a los grandes de tú a tú. El torneo pasado aquí le iba ganando el partido al Olimpia y al final quedamos 3-3 con dos goles que regalamos. Para este juego siento que sí podemos darle un campanazo a Olimpia. Este equipo está presionado, lo hemos hablado con el grupo. Ningún equipo pequeño, inclusive algunos grandes, tiene solvencia para decir que tenemos cubierto el presupuesto del torneo. El que no le reconoce es porque no dice la verdad. A nosotros, como directivos de la Real Sociedad, siempre nos ha tocado subsidiar a este equipo con los aportantes de aficionados de Honduras y Estados Unidos, también con nuestras aportaciones económicas como familia.

A todos los olimpistas que vengan, anunciarle a la barra organizada, a mis amigos de los Ultrafiel, no es decisión de Ricardo Elencoff, no es decisión de la junta directiva, hay una ley de la Liga Nacional que prohíbe el ingreso de la barra visitante. Yo les pido, por favor, que no hagan el viaje porque no se permitirá el ingreso por orden de la Liga. Cuando no estaba esa ley, nosotros le dimos la oportunidad a la Ultrafiel de hacerle el pasillo al Olimpia con la Ultraroja de nuestro equipo, en una campaña en la que nosotros levantamos la bandera por la paz en los estadios. Las barras estuvieron anuentes a eso, pero ahora la mayoría de los dirigentes deportivos solo se interesan en ganar copas. No se ingresan por devolverle al deporte rey su identidad de esparcimiento. El fútbol en Honduras es un tema de país, si no lo ven así, debería serlo porque es la única válvula de escape que tenemos. Ningún gobierno les ha garantizado ese estado de participación a los jóvenes.

Son equipos grandes, yo creo que no tienen miedo de donde vayan. Saben de qué este es un equipo que compite, que le juega a los grandes, siempre de tú a tú. Ya esa mala imagen que nos etiquetaron que no nos podían ganar en casa porque aquí sucedían cosas extraordinarias, es historia. Hemos jugado cuatro finales de primera, dos finales de ascenso y no ha pasado nada. Este es un pueblo que ama el fútbol y lucha porque los diferentes gobiernos le den respuesta a la gente que más necesita. Nuestro departamento ha estado abandonado pero ha salido adelante por esa fuerza y el emprendurismo de su gente. Aquí hay hombres y mujeres trabajadores, hospitalarios, amantes del buen fútbol que lastimosamente nos han querido ver como una zona que solo exporta malas cosas, la criminalidad organizada y la violencia común existen en todas partes. Nunca Colón ha sido de los departamentos más violentos de Honduras, esa es una farsa, somos una región productora de leche, palma, cítricos y carne, la capital de la reforma agraria y de la citricultura . Somos gente de trabajo y de bien, lo hemos demostrado cuando hemos llenado este estadio peleando las finales, cerrando una finalísima y perdiéndola en casa. Demostraremos que somos un pueblo culto que merece un reconocimiento del fútbol hondureño. Esperamos que si le ganamos a Olimpia, el profe Pedro Troglio reconozca que le hemos ganado bien. Eso de artimañas aquí fue algo que inventaron los equipos grandes porque no podían ganar aquí.

Considero que el profesor Rueda es un profesional serio y no creo que le impongan futbolistas, pero sí siento que hay muchos desaciertos porque él no tiene la oportunidad de ver cada partido de la Liga, eso es normal, pero siento que su equipo de trabajo no lo está ayudando lo suficiente y por eso están cometiendo errores graves. Yo lamento que Yefri Ramos, el jugador Sub 20 más joven en la historia del fútbol hondureño, no ha sido convocado a la selección de esa categoría. Comparto lo que dijo el profesor Reynaldo Tilguath, solo al Real Sociedad y al Génesis no le convocan jugadores. Yefri está curtido de jugar partidos como defensa central, no lo convocaron a la selección ni para partidos amistosos, eso deja mucho que desear. Hay muchas cosas por corregir en el fútbol nacional y, si no nos sentamos en una asamblea a buscar soluciones, las cosas se irán agudizando.

La verdad es que me da mucho pesar. El profesor Reinaldo Rueda es un gran profesional, pero para mí no era la persona ideal para la selección por un montón de temas que no valen ni la pena mencionarlos. Me lleno de dudas de que esta Selección pueda clasificarse nuevamente al próximo Mundial. Yo soy de la opinión de que a veces los ciclos se cumplen, considero que el profesor Rueda ya había cumplido su ciclo. Él había escrito una historia linda de recordar, y será duro el día de mañana que tengan que despedirlo.

Yo no celebro triunfos, después de que este equipo ha disputado cuatro finales, lo único que me puede llenar es ser campeón. Sigo apoyando este deporte por los jóvenes de este departamento y porque la gente me ha respaldado siempre. Hace mucho tiempo quizá pude haber dejado mi cargo para que nueva gente viniera, mi junta directiva está desgastada, lastimosamente esos muy buenos dirigentes que tuvo en el pasado la Real Sociedad han desaparecido. La historia de este equipo que ha disputado cuatro finales y ha ascendido dos veces, nos motiva a seguir luchando y creyendo, pero cuando la gente deje de venir al estadio será difícil. Este equipo puede dar la pelea, lo hemos hablado con nuestros jugadores de experiencia y el cuerpo técnico, porque en nuestra opinión y por nuestra experiencia tenemos el legítimo derecho de hacer algunas observaciones de cosas que nos están afectando y no le permiten darle estabilidad al equipo. Esperamos que la logremos de ahora en adelante.

¿Qué tan cierto es que hay un movimiento de los clubes para parársele a la Fenafuth?

No tengo ningún conocimiento de eso, y yo, cuando he sentado mi posición, lo he hecho públicamente. Me he retirado de los medios y de las reuniones porque he sentido que se nos ha cercenado el derecho a los dirigentes de decir las cosas. A los que luchamos por conseguir el dinero para el fútbol hondureño, que ponemos en riesgo nuestro patrimonio, estamos bajo amenazas, se nos ha quitado el derecho de decir las cosas. Hoy se está aplicando un código de disciplina obsoleto en mi concepto, aplicado a rajatablas. Es duro que a un equipo pequeño le apliquen una multa de 5,000 lempiras porque salió con un minuto de retraso a la cancha, cuando aquí hay problemas con los comisarios o aficionados, eso es en las ligas de Europa.

¿En ese partido de repechaje de la Selección contra Costa Rica, los jugadores de su equipo estaban en un nivel para jugarlo y no los convocaron?

Deyron Martínez es la mejor contención de la Liga de Honduras y sabe que es mejor defensa central izquierdo que contención, pero no lo tomaron en cuenta. El único que le dio el espacio fue el técnico Diego Vásquez, que lo llamó como a cuatro o cinco microciclos. Mantiene incluso su opinión de que es un futbolista con perfil para la Selección. Deyron es un jugador atlético, mide 1.88 de estatura, maneja los dos perfiles, tiene un gran disparo de media y larga distancia, es joven y con la experiencia de más de 140 partidos disputados en la Liga. Si es por méritos que se convoca a la Selección, Rony Martínez suma seis goles en este torneo. Es actualmente el tercer mejor goleador activo de la Liga, solo superado por Jerry Bengtson y Rubilio Castillo, pero estos tienen el doble de partidos, entonces su promedio de gol es mejor. Klifox Bernárdez se ha ganado a pulso un llamado a la Selección, tiene un gran ida y vuelta, asiste bien, tiene buena marca y centra bien, ni Ricky Zapata ni Wesly Decas tienen su nivel futbolístico.

No sé lo que le pasa al cuerpo técnico de la Selección que no voltea la mirada a los equipos pequeños. Yo no sé si es que se enojó el ex asistente de Rueda, Bernardo Redín, porque mandó un muchacho colombiano a prueba y no se quedó en este equipo, no tenía el nivel. Despaché a un sobrino mío y no lo iba a despachar a él. Nos hicieron que le sacásemos el pasaporte a Yefri Ramos y nunca lo volvieron a convocar. Ojalá no me castiguen por decir esto. Eso a uno lo va desmotivando, como lo desmotivan las cosas que suceden en la Liga Nacional, ahí pasa de todo. Imagínese que se perdieron el torneo pasado 3,700 pelotas y no ha habido una investigación de la Liga Nacional ni de la junta de vigilancia, eso es increíble.