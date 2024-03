Ex Real Madrid contra Vinicius: “A mí me llaman borracho y no me encaro con la gente”

“Me parece un jugador extraordinario, espectacular, con unas condiciones espectaculares. Yo no me he visto en el escenario de ser un jugador importante del mejor equipo del mundo y que todo el mundo me halague. Pero creo que los jugadores nos tenemos que dedicar a jugar. Va a haber piques en todos los partidos. Parece que está en todas, es un aprendizaje que tendría que trabajar”.

En este sentido, añade que las gradas rivales siempre van a ir contra los jugadores del otro equipo.

“Cuando juegas en el Madrid siempre hay un ambiente especial, siempre se meten con los futbolistas, siempre la gente te intenta picar. Pero yo también he ido a campos por ahí y me llaman borracho o cualquier cosa, y no me encaro con la gente ni hago gestos. Eso sobra. El futbolista tiene que estar por encima de estas situaciones. En determinados comportamientos, se está equivocando”.