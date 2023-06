Wesly Decas palpita el estreno de Honduras en la Copa Oro: “A nadie le gusta perder contra México y aquí nadie está teniendo miedo”

La verdad estoy sorprendido, no me lo esperaba, sinceramente. Gracias a Dios me tocó a mí ser llamado, estoy a la orden del profesor y esperando que me toque jugar.

Me dieron una bonita bienvenida en la Selección Nacional. Además, me casé y me felicitaron. Me preguntaron dónde pasé la luna de miel y les dije que ‘en mi casa, tranquilo’, gracias a Dios, todo salió bien.

¿Duele más perder contra México?

Siempre ha existido esa rivalidad, a nadie le gusta perder contra México. Ellos son grandes y sabemos la situación en la que están ellos, pero a nosotros no nos importa la situación en la que están ellos.

¿Jugará de central o lateral?

El profesor no me ha dado la orden, hasta que él me diga.

¿Consciente de dar el salto tras los malos momentos?

Todos estamos concentrados, estamos metidos, todos queremos ganar, nadie quiere perder, ya empieza la Copa Oro y que todo salga bien. Este reto lo tomo con mucha responsabilidad.

Con Motagua ya le ganaron a un equipo mexicano:

“No es invencible ganarle a México, todos somos seres humanos, tenemos pies y manos”

¿Sigue siendo México el gigante del área?

A México siempre le verá como gigante del área, nunca lo vamos a ver de menos, sabemos la capacidad que ellos tienen.

¿Pedirías respeto por lo que Honduras es capaz de hacer?

Sí, siempre esperamos que nos respeten como nosotros los respetamos a ellos, porque nosotros nunca le faltamos el respeto a ellos.