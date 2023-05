Carmelo Anthony, uno de los mejores anotadores de la NBA, confirma su retirada

“Recuerdo los días en los que no tenía nada, solo un balón en la cancha y un sueño con algo más”, dijo Anthony en el vídeo.

“Pero el basquet era mi válvula de escape. Mi propósito era fuerte. Mis comunidades, las ciudades que representé con orgullo y los aficionados que me apoyaron a lo largo del camino”, señaló.

“Estoy eternamente agradecido a esas personas y lugares porque ellos me hicieron a mí, Carmelo Anthony”, afirmó. “Pero ahora ha llegado el momento de decir adiós: a la cancha donde me hice un nombre, al juego que me dio propósito y orgullo”.

El último partido oficial de Anthony, elegido 10 veces para el All-Star (Juego de las Estrellas), fue con el uniforme de Los Ángeles Lakers en abril de 2022.