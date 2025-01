Carlo Ancelotti y el dardo a sus jugadores tras goleada ante Barcelona

3

Ancelotti agregó que “no recuerdo nada positivo, Mbappé hizo un buen partido. Entró bien y marcó un gol. Pero no defendimos bien atrás, por el medio... No voy a nombra ningún nombre”.

4

A su vez, sostuvo que “he dicho antes del partido hay que defender bien y hemos defendido mal. En el descanso les dije a los jugadores: vamos a ver si podemos empezar a jugar al fútbol”.

5

El técnico del Real Madrid no ocultó su tristeza por la goleada en Arabia Saudita, una más en la campaña pues en liga española habían caído 4-0 en el Clásico de la primera vuelta.

6

“Hay que mirar adelante, preparar bien el próximo partido y recuperar la buena dinámica que tuvimos hasta hoy. No hemos trabajado bien ni a nivel colectivo ni a nivel individual. Hemos perdido muchos duelos y esto nos deja tristes y decepcionados. Esto es el fútbol y nos tenemos que ir con la tristeza a casa”, acotó.

7

Finalmente fue consultado por el nivel mostrado de jugadores como Aurélien Tchouaméni, uno de los más criticados tras la final.

8

¿Tchouaméni? Todo el equipo defendió mal, no hay que culpar a nadie. Estamos tristes como toda nuestra afición, este partido fue una decepción. Hemos defendido mal... Hoy no hemos jugado al fútbol, se pueden perder los partidos, pero no como lo hicimos en la primera parte”, cerró.