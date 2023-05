Agustín Auzmendi responde: lo que piensa de Pedro Troglio, sus cábalas y el motivo de su festejo

JUTICALPA, OLANCHO.- El argentino Agustín Auzmendi es una de las grandes esperanzas que tiene la gente de Olancho para conseguir el título en la gran final ante el Olimpia en este torneo Clausura 2023 de la Liga Nacional.

Ya ha dejado claro de lo que es capaz el goleador sudamericano. Suma nueve tantos en el presente torneo con el Olancho FC, solo cuatro menos que el líder Jerry Bengtson. Auzmendi se ha confesado en esta entrevista con EL HERALDO, donde analizó el duelo por el título, también reveló algunos detalles sobre su futuro futbolístico y nos contó de sus cábalas.

Asimismo, se rindió ante su compatriota Pedro Troglio y contó una divertida anécdota sobre las armas en Olancho. Acá su entrevista completa:

A pocas horas de jugar el primer partido de la final, ¿cómo te encuentras?

Bien, tranquilo, con un poquito de ansiedad, con ganas de que llegue ya el día. ¿Qué diferencias hay en encarar una final a un partido de las vueltas regulares?

La diferencia es mucha, una final no es algo que se juega siempre, hay muchos jugadores que no han tenido la oportunidad de jugarla también, es algo que hay que disfrutar y saber el compromiso que conlleva jugar una final. ¿Es tu primera final?

Sí, es la primera.

¿A qué sabe?

Estoy contento, estoy muy feliz, pero a la vez tranquilo, creo que es un muy buen momento personal. ¿Te lo esperabas?

Creo que sí, a medida que iban pasando los partidos en el transcurso del torneo pensé que este equipo estaba para llegar a la final, creo que lo demostramos adentro de la cancha.

¿Has hablado con tu familia previo a la final?

Sí, yo con mi familia hablo todos los días, hacemos video llamadas, están muy contentos. El viernes estará llegando un amigo que es como un hermano para mí, viene a ver la final.

¿Hay algún pedido especial por parte de la familia?

Que seamos campeones. Sería un regalo para ellos que me han apoyado siempre, si no fuera por ellos no podría estar acá, el apoyo de la familia es fundamental y más cuando uno está lejos del país, sería un gran premio para todos. ¿Cómo ves la final?

Muy difícil, Olimpia tiene un gran plantel, tiene grandes jugadores, sabemos lo que es Olimpia como institución, tiene un gran cuerpo técnico, va a ser un partido muy difícil.

¿Te ves anotando en esta final?

Sí, lo pienso todos los días, ojalá me toque convertir, sería algo muy lindo.

¿Tu celebración es por algún motivo en especial?

Con mi amigo el que viene, justamente estaba hablando con él un día y le comenté que acá se veían muchas armas, nosotros no estamos acostumbrados a eso y él me dijo ‘por qué no celebras de esta manera’ y ahí quedó. ¿Te dio temor ese tema de las armas?

Sí, al principio me puse un poquito incómodo porque nosotros no estamos acostumbrados a eso de ver a una persona que ande un arma en la cintura, pero ya con el tiempo me fui acostumbrando, la verdad que la gente aquí es muy tranquila, no pasa nada. Están invictos jugando de local, ¿qué tan importante es eso?

Sí, sabemos que nosotros de local somos muy fuertes, eso va a ser fundamental, hacernos fuertes acá, ojalá podamos sacar una leve ventaja para poder ir un poquito más tranquilos a la vuelta. Va a ser fundamental no perder en casa, creo que Olimpia también se hace muy fuerte de local, creo que va a ser muy parejo.

Pedro Troglio ha jugado seis finales y todas las ha ganado. ¿Qué te dice eso?

Pedro es un entrenador muy ganador, ha hecho mucha historia acá en Honduras, creo que va a ser muy difícil, es una motivación muy especial para esos jugadores porque no han perdido finales como vos decís, va a ser difícil, pero hay que estar preparados. Clasificar a la Copa Centroamericana de Concacaf, ¿es una motivación extra?

Sí, es un objetivo que nos pusimos al principio del torneo, lo logramos y estamos muy contento por eso, todavía no hemos ganado nada, creo que ganar la final sería histórico. ¿Qué te dice la gente de Olancho que te ve en las calles?

Que están muy felices, contentos y ansiosos también porque llegue el partido, quieren un Olancho ganador, un Olancho campeón, estamos muy unidos en este sueño. Me piden que convierta gol, ojalá pueda para ayudar al equipo. ¿Es tu despedida?

No sé, en este momento no te sabría decir porque es algo que está manejando mi agente, yo estoy concentrado acá en Olancho, en intentar conquistar el título y bueno, tocará sentarse a hablar una vez que termine el torneo y ver qué es lo mejor para cada uno.

¿Estás feliz aquí en Olancho?

Sí estoy feliz, muy tranquilo y estoy agradecido por todo el cariño y lo bien que me han tratado. TIENE CÁBALAS El tema de los goles y a la hora de ir a los partidos, ¿eres de cábalas?

No sé si cábalas, pero sí me gusta ir con la misma ropa, armar, cuando toca ir de visita, la maleta de la misma forma, pero más que eso no tengo cábalas. ¿Qué no debe faltar en tu maleta?

Simple, ropa, tacos, las botas de la recuperación de las piernas, no más que eso. ¿Tienes alguna rutina antes de saltar a la cancha? ¿Qué hace Auzmendi?

En el vestuario cantamos una canción, después nos alentamos, nos saludamos entre nosotros, hablamos un poquito, tengo una pulserita que se la dejo al utilero, creo que esa sería la cábala, darle la pulserita. ¿Te la regaló alguien?

No, me la compré yo, fue en un momento que estaba bajo de energías y dije que esta pulsera me va a ayudar un poquito y la compré. ¿Dónde la compraste?

En Estados Unidos. Hace un par de meses la tengo. Trae buena suerte y buenas energías. ¿Te ha funcionado?

Hasta el momento sí está funcionando, estamos en la final ja, ja ja.

SU FUTURO Hoy tu nombre suena mucho aquí en Honduras, entre los clubes de liga.

Sí, por ahí veo redes sociales y la gente me comenta, eso me pone muy contento y me dice que he estado haciendo bien mi trabajo. ¿Te ilusiona?

Sí, a uno como jugador le gusta, es bonito que hablen de uno, que seas pretendido por otros clubes, veremos qué es lo que pasa.

¿Te gustaría conocer otros lugares?

La verdad no sé, aquí estoy bien, me gustaría quedarme en Honduras, creo que me ha sentado bien el fútbol hondureño, sería lindo poder quedarme acá. ¿Tu futuro está en el aire más allá que tengas contrato?

Sí, tengo seis meses de contrato, como te dije, no hay nada decidido, me tengo que sentar a hablar con Samuel García (presidente de Potros), ver qué es lo que quiere, ver qué es lo mejor para los dos. Si me toca quedarme estaré feliz, si me toca irme siempre estaré agradecido al club y al equipo. Pero Samuel tiene la prioridad de sentarse a hablar conmigo, yo se lo dije, él lo sabe.

