Concacaf iniciará investigación contra el Olimpia tras escandaloso video en Surinam

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Luego de toda la polémica suscitada por una serie de videos que circulan en redes sociales, en donde se muestran a jugadores del Olimpia recibir dinero por parte de Ronnie Brunswijk, presidente del Inter MT de Surinam, la Concacaf anunció que iniciará una investigación acerca del polémico incidente.



A través de un breve comunicado, la confederación expresa su preocupación por el contenido del video, argumentando que representa "posibles problemas de integridad" en torno al comproiso por la Liga Concacaf y a su vez anunciando una investigación formal.

VIDEO: Presidente del Inter regala dinero a jugadores de Olimpia y desata polémica



A continuación el comunicado íntegro:



"Estamos extremadamente preocupados por el contenido de un video que circula en las redes sociales y que plantea posibles problemas de integridad en torno al partido de la Liga Concacaf entre Inter Moengotapoe y CD Olimpia".



"El caso está siendo remitido al Comité Disciplinario de Concacaf, quien iniciará una investigación formal. Se proporcionará una nueva actualización cuando ese proceso haya concluido".

Concacaf Statement regarding Inter Moengotapoe vs CD Olimpiahttps://t.co/f7lYcNYIdM



Declaración de Concacaf sobre Inter Moengotapoe vs CD Olimpiahttps://t.co/Umo1n1EvoR pic.twitter.com/IM7p0YC6DS