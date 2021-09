Hora y canal de la jornada 9 del torneo Apertura de Honduras: ¿Quién será el líder de la primera vuelta?

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Las fiestas del Bicentenario de Independencia en Honduras no serán un obstáculo para el desarrollo de la jornada 9 del torneo Apertura.



La Liga Nacional determinó que cuatro de los cincos partidos se jugarán este 15 de septiembre en las diferentes canchas del país.



El clásico entre Marathón y Olimpia será el partido inaugural de esta fecha que promete muchos cambios en la tabla general. Los Albos se han dejado arrebatar el primer lugar por un Vida que no cree en nadie. El juego será a las 3:00 de la tarde en el Yankel Rosenthal.



En la zona oriental del país, los Lobos UPNFM recibirán a la Real Sociedad que viene de un extenuante viaje desde Tocoa. Los Aceiteros quieren meterse entre los mejores del torneo sobre el cierre de la primera vuelta.



Honduras de El Progreso, que no ha tenido un buen inicio en el torneo, quiere ganar en compañía de su público cuando reciba al Real España del Potro Gutiérrez. La Máquina viene inspirada tras ganar el clásico ante Motagua.

Jaiba con sed de triunfo

Óscar Suazo, héroe del Victoria ante Marathón en la jornada 8, quiere seguir soñando con el triunfo cuando reciban al Platense de Puerto Cortés en el estadio Municipal Ceibeño. El duelo ratificaría el despegue del equipo que dirige el doctor Salomón Nazar.



Finalmente, el Vida no quiso jugar el día del Bicentenario y decidió programar el partido para el jueves 16 de septiembre. El compromiso se jugará en el estadio Marcelo Tinoco de Danlí.



Estos son los duelos para el 15 de septiembre



Marathón vs. Olimpia

Transmite: TDTV

Hora: 3:00 PM

Estadio: Yankel Rosenthal



Lobos UPNFM vs. Real Sociedad

Transmite: TVC

Hora: 3:00 PM

Estadio: Marcelo Tinoco

Honduras de El Progreso vs. Real España

Transmite: TVC

Hora: 7:00 PM

Estadio: Humberto Micheletti

Victoria vs. Platense

Transmite: Tigo Sport

Hora: 7:00 pm

Estadio: Estadio Municipal Ceibeño



Jueves



Motagua vs Vida

Transmite: Tigo Sport

Hora: 7:00 PM

Estadio: Marcelo Tinoco