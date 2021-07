Aficionados sin vacunarse no podrán entrar a los partidos de la Premier League  

LONDRES, REINO UNIDO.- Los aficionados que no hayan sido vacunados contra el covid-19 no podrán acceder a los partidos de la Premier League de Inglaterra a partir de octubre, según el plan desvelado por el gobierno británico este domingo.



Esta medida no solo aplicaría para el fútbol, pues también estaría afectando a los fanáticos de otros deportes como el rugby, grandes conciertos y eventos en los que se espere un aforo superior a los 20 mil espectadores, aseguró el diario Daily Telegraph.

VEA: Robot se roba el espectáculo haciendo canastas perfectas en el EEUU-Francia



El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, avisó a la población durante la semana que a partir de finales de septiembre comenzarán a exigir certificados de vacunación en discotecas y establecimientos nocturnos, al igual que en otros "eventos masificados", aunque de estos últimos no ofreció más detalles.



Dicho anuncio despertó el rechazo de muchos diputados en el parlamento británico, incluidos los de su propio grupo, los conservadores, y la oposición laborista y liberal-demócrata.



Sin embargo, las altas tasas de vacunación en todo el Reino Unido (que ya ha completado las dos dosis en un 70% de la población adulta) ha ido decayendo debido a la baja en los tramos de edad.

ADEMÁS: Japón le baja los humos a México derrotándolo 2-1 en los Juegos Olímpicos



La intención del gobierno es aumentar su número de unmunizaciones en la franja de los 18 a 30 años, entre los que se calcula ue a le menos tres millones no han recibido ninguna dosis.



Ante este panorama, los medios en Gran Bretaña aseguran que el Ejecutivo ya está en conversaciones con la Premier League para implementar la medida en los estadios, aunque aún no se ha tomado una decisión final si se llevará a cabo.



Aunque la intención del gobierno es que los clubes adopten voluntariemante la exigencia de un certificado de vacunación, tampoco descartan obligar a la liga para que la adopte.

LEA TAMBIÉN: Periodista mexicano justifica derrota de la H 'Honduras hace lo que puede con lo que le queda'