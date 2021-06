Motagua anuncia la salida de su capitán Juan Pablo Montes

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Tras no conseguir un título en los últimos tres torneos, Motagua sigue dando de baja a sus jugadores y esta vez fue el turno de su capitán, Juan Pablo Montes, quien ya no formará parte del equipo.



Tras ocho años, cinco campeonatos de Liga, 280 partidos y 20 goles, Montes no seguirá en el elenco capitalino dirigido por Diego Vazquez.



Al exjugador azul no le renovaron el contrato por decisión de Vazquez, pues él tenía la última palabra para decidir sobre el futuro del futbolista, así lo manifestó anteriormente el presidente de Motagua, Eduardo Atala.



Montes, que en octubre cumple 36 años, era de los pocos futbolistas que se habían mantenido desde la primera alineación junto a Reinieri Mayorquín. Por ahora solo se mantiene Omar Elvir, otro de los veteranos jugadores que sigue activo en el cuadro azul.

?| ¡Gracias por defender estos colores con compromiso, por ese espíritu imbatible y por ese corazón tan grande CAPI ? !



▶️ ????? Liga Nacional

▶️ ? Supercopa de Honduras

▶️ 8 años vistiendo nuestros colores

▶️ 280 juegos

▶️ 20 goles



Te deseamos el mejor de los éxitos? pic.twitter.com/AC0FHgMZ3t — Fútbol Club Motagua (@MOTAGUAcom) June 29, 2021

Esta es la quinta baja del equipo azul tras confirmar, en primera instancia, a Sergio Peña, Reinieri Mayorquín, Bayron Méndez y Elmer Güity. Por ahora quedan pendientes las renovaciones de Marlon Licona y Marco Tulio Vega.